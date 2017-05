Sorpresa científica: una técnica radiológica centenaria podría 'curar' la infertilidad

Getty/Pexels

Ni en laboratorios de última generación ni en las pizarras de viejos despachos mal decorados: hay veces en las que la innovación científica tiene su germen en la más mundana de las rutinas sociales. Por ejemplo, una conversación casual durante una comida con tus padres.

Un buen día, Ben Mol y su madre andaban hablando de la historia familiar. La madre le habló a su hijo sobre sus problemas (los de ella) para concebir. Le habló de una técnica centenaria que había curado su infertilidad. “ Así es como te concebimos. Así es como tú naciste”, le dijo la señora Mol a su vástago. Y a él, científico de profesión, le entró la curiosidad.

Ben revisó la literatura médica y comprobó que aquel método al que se refería su madre se había venido usando como técnica radiológica desde 1917 en casos en los que se busca diagnosticar problemas de fertilidad.

El procedimiento, conocido como histerosalpingografía, implica el rellenado de la cavidad uterina y las trompas de Falopio con una tintura especial —lo que se llama un medio de contraste radio-opaco— que facilita la observación de esas estructuras genitales durante una exploración con rayos X. Es un procedimiento de diagnóstico. Sin embargo, a lo largo de las décadas muchas mujeres han asegurado que ese procedimiento las ayudó a quedarse embarazadas. Mujeres con problemas de fertilidad, como la señora Mol.

Ben, profesor de la Universidad de Adelaida, quiso probar si esos relatos podían tener visos de realidad. Y el estudio que ha conducido viene a sugerir que sí, que la histerosalpingografía es una técnica efectiva contra la infertilidad.

En el estudio, realizado en colaboración con 27 centros médicos holandeses y publicado en la revista médica New England Journal of Medicine, participaron más de un millar de mujeres infértiles.

Un grupo fue tratado con una solución acuosa. En otro grupo, las mujeres vieron sus trompas uterinas inundadas con lipiodol.

En el primer grupo, el 29% de las mujeres lograron quedar embarazadas en los 6 meses siguientes a recibir el “tratamiento”.

En el segundo grupo, ese porcentaje se elevó hasta el 39,7%.

“Nuestros resultados son incluso más excitantes de lo que habíamos predicho, y ayudan a confirmar que una vieja técnica médica aún tiene un importante lugar en la moderna medicina”, explica Mol. “La realidad es que aún no entendemos por qué funciona, solo que existe un beneficio derivado de esta técnica, en particular para mujeres que no presentan ningún otro síntoma de fertilidad tratable médicamente”, matiza.

El investigador apunta también al golpe que este tratamiento podría tener para la industria que se ha creado alrededor de la infertilidad y la fertilidad tardía. “No solo existe un beneficio médico, sino que este procedimiento tiene una fracción del coste de un ciclo de fecundación in vitro (IVF). Si consideramos que el 40% de las mujeres infiltradas con la solución de base aceitosa lograron un embarazo exitoso, eso supone que un 40% de las parejas con problemas de fertilidad podrían evitar los altos costes y las emociones asociadas a un tratamiento IVF”.

[Vía The Telegraph]