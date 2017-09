Un tatuaje en el globo ocular deja ciega a esta modelo de 24 años

Facebook Catt Gallinger.

Creo que, al margen de las consideraciones estéticas que cada uno pueda tener sobre los tatuajes del globo ocular (oficialmente llamados "scleral tattoos", que luce mucho más) la pregunta que instantáneamente nos salta a todos a la mente es:

¿Pero eso no podría dejarte ciego?

La triste historia de esta modelo canadiense de 24 años confirma nuestra sospecha colectiva. Sí, tatuarte "el blanco de los ojos" te puede parecer una forma fantástica de probarle al mundo que eres especial, transgresor y que tienes una personalidad que se sale de todos los moldes, pero podría tener consecuencias irreversibles.

Catt Gallinger, que se sometió al procedimiento hace un mes, no duda al decir que se arrepiente de haberlo hecho.

Tal y como le explicó al diario The Sun, su ojo empezó pronto a supurar líquido morado. Empezó a usar medicación y asumió que la reacción era normal. Cuando llegó la inflamación y la visión se le empezó a nublar, Gallinger se asustó y fue al hospital.

A pesar de haberla atiborrado con antibióticos y esteroides durante semanas, los médicos no creen que vaya a recuperar la visión.

Catt hizo en su Facebook una publicación explicando su experiencia para advertir a la gente y que otros no cometan el mismo error que ella cometió. "Por favor, tened cuidado de quién os hace vuestras modificaciones corporales, indagad", escribió. "No quiero que esto le pase a nadie más".

Cada día, Catt comparte en su muro actualizaciones para que las personas que siguen su historia puedan saber cómo progresa la situación.

De momento, el pronóstico no es demasiado bueno, y su única posibilidad reside en pasar por quirófano.

La presentadora y modelo birtánica Grace Neutral es probablemente la persona más popular en haberse atrevido a clavarse tinta en los ojos.

Los scleral tattoos nacieron en 2007 de la mano del modificador corporal Luna Cobra. De hecho, él mismo se define a sí mismo en su descripción de Instagram como "el inventor de los tatuajes en el globo ocular". Hace una década un par de colegas se ofrecieron a ser sus conejillos de indias y, desde entonces, la tendencia se ha ido extendiendo con cuentagotas.

Luna cobra es un tipo con una creatividad arrolladora. Su nueva ideaca son los tatuajes en las encías.

¿Soñabas con tener las encías negras como un cowboy que lleva 30 años mascando tabaco, pero mascar tabaco te parece repugnante? No worries, el Cobra te lo soluciona.

Y la eliminación del ombligo, para poder sentirte como un ser venido de otro planeta.

O borrar todas las pruebas de tu pasado choni en los 2000 cargándote de raíz cualquier evidencia de que llevaste un piercing en el ombligo.

Pero volvamos a lo importante. Como bien se pregunta este tuitero, ¿hay alguna evidencia médica de que tatuarse directamente los ojos sea seguro?

A decent question is this: "When was this medically proven to be safe?"