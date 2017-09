Suecia está a punto de deportar a una refugiada de 106 años, la más vieja del mundo

Tiene 106 años. No habla, no ve, no camina. Está gravemente enferma y hace un año consiguió huir de la guerra en Afganistán. Se llama Bibikhal Uzbek y se cree que es la refugiada más anciana que existe. Uzbek cruzó las montañas rocosas del noreste de Afganistán, Irán, Turquía y los Balcanes a espaldas de sus nietos e hijos para llegar a Suecia, país en el que esperaba vivir en paz.

Sin embargo, la anciana está a punto de ser expulsada de su sueño sueco. En junio de este año su solicitud de asilo fue denegada por la agencia sueca de migración y se le ordenó regresar a Afganistán. Según la agencia, la ciudad natal de la anciana, Kunduz, es lo suficientemente segura como para que toda la familia regrese.

La señora Uzbek sufrió un derrame cerebral cuando se enteró de que su solicitud de asilo había sido rechazada y ahora se encuentra postrada en la cama y no puede ni hablar ni ver. La familia, que había solicitado asilo en el condado de Skaraborg, en la costa occidental de Suecia, cree que es imposible que la matriarca sobreviva al largo viaje de vuelta. Por ello han presentado una apelación para que ella se quede en Suecia y pueda vivir en paz los últimos años de su vida.

"En Afganistán hay guerra, hay muerte, problemas con los talibanes y con el ISIS ahora, no entiendo por qué quieren que volvamos, muchas personas han muerto este año", se preguntaba en Al Jazeera, Mohammad Uzbek, nieto de Bibikhal Uzbek". “Ella tiene 106 años, no ve, no habla, no camina, está enferma. No entiendo ¿por qué rechazarla?", agregó. Por su parte, la agencia sueca de migración incidió en que “la edad avanzada no es en sí misma motivo de protección”.

El caso de la anciana Bibikhal Uzbek es el triste ejemplo de una realidad que lleva tiempo existiendo: Suecia ha dejado de ser la utopía para los solicitantes de asilo.

Entre 2014 y 2015, el país escandinavo se convirtió en uno de los destinos más populares entre aquellos que huían de la guerra en sus países. Sin embargo, las demoras a la hora de procesar las solicitudes, las reglas estrictas de reunión familiar, las dificultades a la hora de adquirir un empleo y los pagos del Gobierno sueco a aquellos migrantes que voluntariamente volvían a sus países hizo que el éxodo migratorio haya sido brutal desde entonces . Tan solo el año pasado, 4.542 solicitantes de asilo retiraban sus solicitudes de asilo y volvían a casa. Una lista que se espera que siga creciendo en los próximos meses. Quizás con el nombre de Bibikhal Uzbek escrito en ella.