"Lo más duro para nuestro equipo es la frustración de no haber tenido más recursos o equipamiento médico para salvar más heridos".

Lo cuenta totalmente consternado Alfred Davies, coordinador de campo de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Nigeria, en una carta publicada por la revista Time.

Davies, se encontraba en la ciudad nororiental de Rann cuando, el pasado martes, el ejército nigeriano bombardeó por error un campo de refugiados que huían del grupo terrorista Boko Haram.

Murieron al menos 70 personas, según reconoció el propio Gobierno, que intentaba justamente atacar bases del grupo terrorista y acabó matando a quienes huían de él.

Davies explica en su carta que vio caer la primera bomba, a pocos metros de la oficina de Cruz Roja, a las 12:30h y una segunda tan sólo cinco minutos después.

"No hay palabras para describir el caos", expresa en la misiva. " Algunas personas tenían huesos rotos y carne desgarrada; sus intestinos colgaban hacia el suelo. Vi cuerpos de niños partidos en dos".

El presidente de Nigeria reconoció "con arrepentimiento" el ataque que "accidentalmente bombardeó a la comunidad civil".

"Creo que nuestra distribución de ítems esenciales como esteras y mantas salvó a mucha gente. Porque algunos estaban haciendo cola para recoger las cosas durante el ataque, no estaban en el centro de la ciudad y por tanto escaparon de las bombas", explicó Davies.

#Nigeria: Dozens wounded and killed in #Rann attack. We fear the toll will rise. pic.twitter.com/cf6gtp34Dr