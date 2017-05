Este perro de servicio apareció en el anuario del instituto por la mejor razón posible

Andrew "AJ" Schalk, de 16 años, es un estudiante del instituto Stafford de Virginia al que diagnosticaron con diabetes tipo en 2009. Fue entonces cuando Alpha, su perro de servicio, llegó a su vida. Ahora, después de dos cursos acompañándolo al instituto, Alpha ha tenido el reconocimiento que se merece apareciendo junto a su dueño en la foto del anuario.

Alpha está adiestrado para detectar si el nivel de azúcar en sangre de Schalk es demasiado alto o demasiado bajo oliendo su aliento. "La decisión de tener un perro de servicio vino con la intención de controlar mi nivel de azúcar en sangre, Alpha ha salvado mi vida en varias ocasiones". Junto a él, Schalk sabe que no corre peligro.

Just a boy and his (service) dog pic.twitter.com/uM5f9P9X3V