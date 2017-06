22 millones de personas sin cobertura por culpa de la reforma sanitaria de Trump

Getty Images

La reforma sanitaria de Donald Trump, que llegó recientemente al Senado, ha confirmando lo que ya se había dicho: dejará a los estadounidenses más desamparados que nunca.

De acuerdo con un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) publicado ayer, en el caso de que llegue a aprobarse la llamada American Health Care Act, en diez años habrá más de 22 millones de ciudadanos sin cobertura médica en el país.

En otras palabras, si actualmente hay 28 millones de personas sin asistencia médica, con la reforma sanitaria con la que el presidente prometió un futuro mejor a EEUU habría 49 millones. Y dentro de la parte de la población con bajos ingresos, los que tendrían entre 50 y 65 años serían los que se verían más afectados.

Se trata de la realidad a la que podrían enfrentarse parte de los estadounidenses a causa de que Trump pretende que rebajar el déficit público en 321.000 millones de dólares con la reforma. Una cifra que se aleja mucho de los 202.000 millones que constaban en la versión del proyecto ley aprobada por el Congreso el mes pasado.

Gran parte de estos ahorros provendrán de los recortes que golpearán a Medicaid – el programa que abastece a las personas con pocos recursos –, que la CBO estima que llegarán a 772.000 millones de dólares.

Los demócratas tacharon al proyecto ley de ser un recorte de impuestos para los ricos que dificultará el panorama a los que tienen menos recursos.

Aunque, los republicanos no lo ven de la misma forma. El informe de la CBO animó al partido a desacreditar a la entidad alegando en un comunicado que "ha demostrado regularmente que no puede predecir con exactitud cómo la legislación de salud impactará en la cobertura médica", haciendo referencia a las fallidas previsiones que hizo con el Obamacare.

Los republicanos esperan que la votación en el Senado les lleve a materializar la reforma con la que deleitaron a parte de su electorado. Pero al contar con 52 sillas de 100 en el Senado, los republicanos deben contar con prácticamente todo el apoyo de sus senadores para sacarla adelante.

Por el momento ya hay cuatro republicanos díscolos que han mostrado su disconformidad. Uno de ellos es la senadora Susan Collins, que manifestó su oposición después de que la CBO pronosticara que 22 millones de estadounidenses se quedarán sin cobertura médica. "Yo votaré no" escribió en su cuenta de Twitter.

I want to work w/ my GOP & Dem colleagues to fix the flaws in ACA. CBO analysis shows Senate bill won't do it. I will vote no on mtp. 1/3