Los propietarios de un santuario de Colorado han asesinado a todos sus animales

11 animales inocentes. 3 leones, 3 tigres y 5 osos fueron sacrificados la semana pasada en un refugio de vida salvaje de Colorado, Estados Unidos. Y según los propietarios del Lion's Gate Sanctuary, la controvertida decisión se tomó porque no “tenían otra opción para proteger los animales”.

Tal y como recoge el medio local, The Coloradoan, la drástica medida llegó tras la inundación del santuario la pasada semana. Los dueños del parque, la doctora Joan Laub y su pareja Peter Winney, pidieron entonces a la Junta de comisionados del Condado de Elbert que les concediera la licencia para construir un nuevo santuario en un terreno de 18 hectáreas situado cerca de por allí. Y la junta lo denegó. Es entonces cuando los propietarios del refugio de animales decidieron aplicarle la eutanasia a todos los animales.

Sin embargo, la polémica llegó cuando los tres comisionados del condado emitieron un comunicado aclarando la noticia. Según la nota de prensa publicada, la decisión de sacrificar a los 11 animales no parece tener mucho sentido.

Además, el argumento que esgrimen los dueños del refugio, alegan que era la única solución viable, se cae con las explicaciones de los responsables de la Junta. “ Solo dos semanas antes, se aseguró en el Condado que en el caso de negarle la solicitud a los responsables del santuario, ellos podrían continuar operando en su ubicación actual, igual que habían hecho los 10 años anteriores”, indicaba el comunicado. “Además, el santuario de Keenesburg para animales salvajes se había ofrecido a cuidar los animales en sus instalaciones si el Lion's Gate no se veía capacitado para ello”, continuaba. “Teniendo en cuenta los hechos, la noticia de que este santuario sacrificó a los 11 animales a la vez, nos ha llegado muy de sorpresa”, mantenían.

Por otro lado, el Wild Cat Sanctuary, una organización sin ánimo de lucro de Sandstone que provee refugios a grandes felinos, denunció la decisión de los responsables del Lion's Gate en una publicación de Facebook.

“Esta tragedia fue un movimiento egoísta de los propietarios y no tiene nada que ver con el bienestar de los animales. Nos rompe el corazón”

Por su parte, los dueños del santuario se han defendido en otro comunicado en el que alegan que “no recibieron un juicio justo”. “Los miembros de la Comisión del condado de Elbert no tomaron nuestra aplicación o la difícil situación de los animales en serio. No tomaron la seguridad de los residentes del condado de Elbert en serio. Les dijimos que ya no era seguro mantener a los animales en ese lugar y que teníamos que mudarnos.

Pero como indica el Wild Cat Sanctuary en esta noticia, siempre hay otras opciones. “Tras haber absorbido más de 100 animales exóticos de una instalación fallida en Colorado , la red de santuarios acreditados y de buena reputación en los EEUU ha demostrado que siempre hay otras alternativas. El Santuario Wild Cat nunca fue contactado. Si hubiera sido así, estos animales habrían sido rescatados y recolocados”.