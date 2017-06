Un periodista intentó humillar a Amber Rose por su foto desnuda... y acabó ridiculizado

Por todos es sabido que al Señor Instagram los pezones no le gustan nada de nada. Los de mujer, quiero decir. Aunque no tenemos constancia de que los de hombre le flipen, si podemos asegurar que le violentan bastante menos.

Parece que con el pelo le pasa exactamente lo mismo. Un tipo podría subir una serie de 30 fotos de sus vacaciones en Mallorca, luciendo pelazo en pechamen, espalda y pantorrillas sin que el Señor Instagram diga ni mu, pero si a Amber Rose se le ocurre lucir felpudo, podemos apostarnos una cena con copa y puro a que se lía.

La fotografía fue posteada por Rose para promocionar la nueva edición de su Slut Walk, una serie de manifestaciones de denuncia de la cultura de la violación. Como era de esperar, Instagram tardó poco en censurarla, pero fue subida de nuevo en Twitter por Rose. Fue entonces cuando el presentador británico Piers Morgan la increpó diciéndole directamente que se "guardase eso".

En el rifirrafe que vino después solo sirvió para que Morgan dejase claro que es un machista de manual.

"Vaya frase de gilipollas misógino".

It's not 'misogyny' to think that posting nude photos in the supposed name of feminist empowerment is pathetic attention-seeking bulls**t. https://t.co/39rIjaaUXu — Piers Morgan (@piersmorgan) 11 de junio de 2017

"No es 'misoginia' pensar que postear fotos de desnudos supuestamente en nombre del feminismo es una mierda patética para tratar de llamar la atención".

Nude? Where? My breast nor my vagina was showing and my legs were closed 🤔 https://t.co/ZD0dZzwAWc — Amber Rose (@DaRealAmberRose) 11 de junio de 2017

"¿Desnudo? Ni mi pecho ni mi vagina estaban a la vista y mis piernas estaban cerradas".

I am assuming you are referring to the pubic hair that was shown in the picture. Uncomfortable? Get over it. https://t.co/ZD0dZzwAWc — Amber Rose (@DaRealAmberRose) 11 de junio de 2017

"Asumo que te referías al pelo púbico que se muestra en la fotografía. ¿Incómodo? Pues supéralo".

Talking of idiots, can't you think of a less dumb way to promote feminism than getting your kit off? https://t.co/FHnb6CLXaF — Piers Morgan (@piersmorgan) 11 de junio de 2017

"Hablando de idiotas, ¿se te ocurre una forma menos estúpida de promover el feminismo que enseñar el coño?".

"Ey, Pierce Morgan, ¿esto también es llamar la atención o no?".

No, that was @adamlevine raising awareness for a UK prostate & testicular cancer charity. https://t.co/sNak1T8aWR — Piers Morgan (@piersmorgan) 11 de junio de 2017

"No, eso era Adam Levine concienciando sobre el cáncer testicular y de próstata en Reino Unido".

Smh I raise awareness for my foundation as well Piers. That's like saying breast cancer awareness is cool but what about HIV and AIDS 🤔 https://t.co/1AaoabZo3f — Amber Rose (@DaRealAmberRose) 11 de junio de 2017

"Yo también estoy generando concienciación para mi fundación Piers. Eso es como decir que crear concienciación sobre el cáncer de mama está bien pero sobre VIH y sida es otra historia".

Lol @piersmorgan my "naked" body offended you for my nonprofit SLUTWALK but a woman grabbing Adam Levine's dick and balls was cool?😆 — Amber Rose (@DaRealAmberRose) 11 de junio de 2017

"Lol, Piers Morgan, ¿mi cuerpo 'desnudo' para mi Marcha de las Putas sin ánimo de lucro te ofende pero una mujer agarrando la polla y las pelotas de Adam Levine está bien?

THIS is what Emmeline Pankhurst fought so hard for? Jeez. https://t.co/3889kTGozZ — Piers Morgan (@piersmorgan) 11 de junio de 2017

"¿Esto es para lo que Emmeline Pankurst lucho tanto?".

If famous men started posting naked photos to social media claiming it was to 'promote male empowerment', they'd be jailed. — Piers Morgan (@piersmorgan) 11 de junio de 2017

"Si los hombres famosos empezaran a subir fotos desnudos en las redes sociales para 'promover el empoderamiento masculino' los meterían en la cárcel".

"Voy a repostear esto en el nombre del empoderamiento masculino".

So you got naked for a Burger King check and ur giving me a hard time? Foh 😂😆😩 https://t.co/0RSK2OEN5S — Amber Rose (@DaRealAmberRose) 11 de junio de 2017

"O sea que te despelotaste a cambio de un cheque de Burger King y ahora me vienes a dar la brasa? Pírate anda".