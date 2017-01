La polémica primera entrevista presidencial de Trump explicada en 5 citas

Donald Trump da su primera entrevista siendo presidente y el mundo se paraliza. Entrevistado por el periodista David Muir para el canal ABC News, el presidente habla sobre cuestiones como "los beneficios" de las torturas, el supuesto fraude electoral el muro de México o el futuro de los inmigrantes en EEUU. ¿Cuáles son los puntos de vista del magnate sobre todos estos asuntos?

Sobre el muro en la frontera con México:

Pres. Trump: Construction of border wall to begin "in months"; Mexico will "absolutely" reimburse the U.S. for wall. https://t.co/H0uApVrTYu pic.twitter.com/pK7YxUmb0O

Sobre los inmigrantes ilegales:

Sobre el presunto fraude electoral:

Sobre la asistencia al acto de inauguración:

Sobre la tortura:

President Trump on waterboarding: “I feel it works,” but will rely on team’s guidance and do everything “legally." https://t.co/89o6NhpsWh pic.twitter.com/vWoL5W2ycc