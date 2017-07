El hijo de Trump publica los correos que pueden acabar con la presidencia de su padre

ARTE PG

A Donald Trump Jr. ya no le queda prácticamente nada a lo que agarrarse.

Primero The New York Times reveló que había tenido una reunión con una abogada vinculada al Kremlin, Natalia Veselnitskaya, durante la campaña presidencial de Estados Unidos. En ella le ofrecieron información capaz de socavar la reputación de la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Después, el mismo rotativo desveló que antes del encuentro había recibido un correo electrónico que anunciaba que la información venía de parte del Gobierno ruso, quien no tenía otro objetivo que proyectar a su padre hasta la presidencia.

Ahora, al hijo del presidente de EEUU no le ha quedado otra opción que hacer públicos los mails, intercambiados con el promotor de música británico Rob Goldstone, que podrían haber marcado un antes y un después en el transcurso de las elecciones presidenciales.

"El nivel de la información es muy alto y sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y su Gobierno a Trump", señala el mail enviado al primogénito.

"Si es lo que dices, me encanta", respondió sin ocultar el entusiasmo que le provocaba que un juego sucio fuese capaz de catapultar a su padre hasta la presidencia.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 de julio de 2017

Su conversación no terminó allí. Cuatro días después, durante los cuales no habían dejado de intercambiar correos electrónicos, Goldstone propuso que el encuentro se materializara el siguiente jueves y que la persona con la que se vería sería un "abogado del Gobierno ruso".

Era 9 de junio, se veía la inmensidad de Nueva York desde el piso 25 de la Trump Tower y Trump Jr., el yerno del presidente de EEUU, Jared Kushner, y su entonces jefe de campaña, Paul Manafort, estaban reunidos con Veselnitskaya.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 de julio de 2017

A pesar de la repercusión que podría tener la interferencia hostil de una potencia extranjera, Trump Jr. no reportó a las autoridades ni a su padre lo ocurrido. Ayer justificó su postura en Fox News alegando que "en retrospectiva, probablemente hubiese hecho las cosas de otra manera". Pero, "no fue nada, no había nada que decir. Quiero decir, ni siquiera lo recordaba hasta que comencé a repasar los hechos. Fueron solo 20 minutos, lo cual fue una vergüenza".

Trump Jr. sueña con construir un escudo blindado, pero en realidad está compartiendo palabras que difícilmente le ampararán. Ahora los correos que intercambió podrían convertirse en una prueba más de la investigación que pretende desvelar si Trump y su séquito llegaron al Despacho Oval democráticamente.

Aunque este escándalo podría acabar con la carrera de Trump Jr., el mandatario estadounidense no ha pronunciado más que unas pocas palabras en su defensa. "Mi hijo es una persona con mucha calidad y aplaudo su transparencia", manifestó la portavoz del presidente, Sarah Huckabee Sanders.

Trump Jr. se abanderó de la política de la transparencia para publicar los correos. "Para todos, para ser totalmente transparente, estoy publicando la cadena de mails con Rob Goldstone sobre la reunión del 9 de junio de 2016. Para ponerlo en contexto, esto ocurrió antes de que la actual fiebre rusa estuviera de moda", dijo en Twitter.