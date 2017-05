Ahora puedes enviar tus cenizas a Donald Trump si su reforma sanitaria te mata

A finales de la semana pasada, el Congreso de los Estados Unidos emitía la sentencia de muerte para la Obamacare, la ley de asistencia sanitaria del Gobierno del expresidente Barack Obama. Con la aprobación de la American Health Care Act –con 217 votos a favor y 213 en contra – Donald Trump cumplía así una de sus promesas electorales.

Y pese a que la ley aún tiene que aprobarse en el Senado, ya hay algunos datos que muestran sus terribles repercusiones.

Unas consecuencias escandalosas que se traducen en la pérdida de cobertura médica para más de 24 millones de norteamericanos en tan solo una década, un aumento del coste de los embarazos de un 425% o que los pacientes de ciertos cánceres tengan que pagar hasta un 35% más por sus tratamientos.

Por ello, muchos han sido los que se han atrevido a protestar y han decidido hacer de la muerte un símbolo político. Literalmente. Eso es lo que propone Zoey Salsbury, una estudiante de la Universidad de Whashington DC que ha creado una página web en la que todos los estadounidenses que fallecerán en el futuro a causa de la TrumpCare podrán enviar sus cenizas a los republicanos.

La iniciativa, que lleva por nombre MailMeToTheGOP, explica su objetivo así:

“¿Morirás a consecuencia de la AHCA? Házselo saber. Millones de estadounidenses dependen de las protecciones y la cobertura de la Ley de Asistencia Asequible, o Obamacare. El nuevo proyecto de ley de los republicanos destripará estas protecciones y muchos estadounidenses morirán. Ellos [los republicanos] se merecen saberlo. Rellena nuestro formulario y te ayudaremos a conseguir los papeles necesarios para enviar tus cenizas a un miembro del Partido Republicano del Congreso si un día mueres”.

#IfYouVoteForTrumpcare prepare to receive a lot of envelopes full of the ashes of the people you've killed courtesy https://t.co/GyDARUbN6w