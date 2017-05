Pues no era Trump: el Papa repitió su cara de malas pulgas al conocer a Trudeau

Crédito de la imagen Stephano @primal_tweet.

Vamos a ir al grano, que a nadie le gusta recular y mejor quitárnoslo de encima lo antes posible: cabe la posibilidad de que todos nos hayamos columpiado con esto de que el papa Francisco le tiene una ojeriza a Trump que no lo puede ni ver.

Sí, las imágenes parecían muy claras. El santo padre no parecía muy entusiasmado con la visita del presidente americano, eso es así. Pero... ¿y si más que un beef personal con Trump se trata de un estado bajonero general por el que está pasando el pontífice?

¿Por qué si no recibió el pontífice con la misma cara de "Con lo a gusto que estaba yo en la cama" a Justin Trudeau, presidente de Canadá?

It turns out that it's called "resting Pope's face." RPF. pic.twitter.com/F8lILE2Gd3

"Resulta que se llama 'resting Pope's face'".

¿Dónde están las sonrisas que antes dedicaba el papa a las cámaras? ¿Qué ronda esa santa cabecita para que Francisco, que es tan simpático que hasta a los ateos for life nos cae en gracia, no sea capaz de disimular esa carusa de desgana?

@CdnPress The Pope is still getting over his meeting with Trump, apparently.