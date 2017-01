Difunden un vídeo del rejoneador Emilio Gamero en el que maltrata a sus caballos

Emiliano Gamero es rejoneador, y se le considera el mejor de México. Su profesión consiste en matar toros a lomos de un caballo. Pero por si fuera poco, el maltrato de Gamero a los animales no se produce solo en la plaza. Un vídeo que circula por internet le muestra golpeando de manera cruel a sus caballos con una cadena. El actor —también mexicano— Raúl Julia Levy hizo pública la denuncia a través de Facebook. Según la información que él mismo ha recabado, a través de testimonios de exempleados del rejoneador, no es la primera vez que Gamero trata así a sus caballos.

Sus propios seguidores fueron los primeros sorprendidos y el matador de toros incluso llegó a pedirles que no compartieran el vídeo para no activar a los animalistas. Después de que se haya desatado la polémica, Gamero pidió disculpas en otro vídeo.

Este es el texto que el actor compartió en su Facebook:

«Aseguran ex empleados que trabajaban con el rejoneador Emiliano Gamero que no es la primera vez que golpea brutalmente a un caballo y que inclusive ha legado a matar a algunos de ellos de manera salvaje y brutal a golpes y clavándoles una espada en el corazón "porque se portan mal" increíble pero el rejoneador pide a sus seguidores desesperadamente en las redes que "no difundir el vídeo" ya que esto solo ayudaría a los activistas.

»Gamero de manera inmediata hizo un video donde "pide disculpas por su actos" para salvar su "reputación" pero psiquiatras aseguran que este tipo de personas padecen una enfermedad casi incurable ya que una vez que lastiman a un animal es como los asesinos en serie no pueden contener su coraje y salvajismo, lo seguirá haciendo ahora con más precaución asegurándose de que nadie lo vea.

»Esta información y testimonios nos fue proporcionada por los mismos empleados de el señor Gamero el día de hoy.

«Estoy totalmente indignado esto es inaceptable levanten la voz, unamos nuestros esfuerzos para cambiar estas practicas salvajes en Mexico

»Attention: This story is based on the allegations of animal cruelty perpetuated by a person who has a PUBLIC IMAGE PROFILE IN MEXICO, THIS PERSON IS AT THE CENTER OF A HUGE CONTROVERSY IN THAT COUNTRY ALLEGEDLY FOR ABUSING ANIMALS AS YOU CAN SEE IN THE VIDEO AND MANY OTHER NEWS PAPERS AROUND THE COUNTRY.»

Y este es el vídeo: (Advertimos de su contenido gráfico )