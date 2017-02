Activistas anti-Trump cuelgan un poderoso mensaje en la Estatua de la Libertad

Un grupo de activistas colgó, este martes, una pancarta en la Estatua de la Libertad con un mensaje para todos los refugiados del mundo: "Refugees Welcome".

Patriots unfurled a massive banner at the foot of Lady Liberty.When injustice is being perpetuated, we must all stand up #RefugeesWelcome pic.twitter.com/rz3Qtwzqco — Alt Lady Liberty (@AltStatLiberty) 21 de febrero de 2017

Lo hicieron justo el mismo día en el que el Departamento de Seguridad Nacional anunció las nuevas políticas inmigración reforzadas: contratarán con 15.000 nuevos agentes y perseguirán a casi todos los que lleven menos de tres años en el país. Unas políticas que han surgido después que el sistema judicial suspendiera el veto migratorio a refugiados y a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana.

Los activistas asumieron la responsabilidad de la protesta al compartir fotografías de una Estatua de la Libertad que daba la bienvenida a refugiados en la cuenta de Twitter de Alt Lady Liberty.

A pesar de que la pancarta fue descolgada unas horas más tarde, acabaron logrando lo que querían: que su mensaje diera la vuelta al mundo bajo el hashtag #RefugeesWelcome. Éste fue utilizado por internautas que les expresaron su apoyo en la red, muchos de los cuales eran americanos que agradecían que se escuchara otra voz además de la del presidente Donald Trump.

The banner is down, but we will keep the spirit alive! ✊️✊🏽✊🏾 #RefugeesWelcome #NoBanNoWall #Resist https://t.co/M1chYK1fo3

oh thank you, whoever did this pic.twitter.com/BWQjFQPNbv — John Lurie (@lurie_john) 21 de febrero de 2017

Damn. I wanna hug whoever put that sign on Lady Liberty. 'Merica at it's finest. #RefugeesWelcome #StatueOfLiberty — TON (@NYK_Wrasslin) 21 de febrero de 2017

A beautiful sight! Much gratitude to the activists who hung this welcoming banner on the Staue of Liberty! #RefugeesWelcome #NoBanNoWall pic.twitter.com/mBRRz3j4jo — Maureen Castriotta (@mcastriotta) 21 de febrero de 2017

There are times when I love New York City so much I wish I could spread my arms and embrace the island in full. #RefugeesWelcome pic.twitter.com/YXpVDe53Oy — Sophie Vershbow (@svershbow) 22 de febrero de 2017

Como dijeron en un comunicado, "sentíamos que necesitábamos decir algo sobre la América en la que creemos".

“Refugees Welcome” on Statue of LibertyStatement from people claiming credit: “we needed to say something about the America we believe in” pic.twitter.com/Rs1JJrtl5s — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 21 de febrero de 2017

