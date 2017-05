Llegó la hora de evaluar a los profesores... y esta niña acusó al suyo de crímenes de guerra

Para poder decir que has aprovechado tu vida estudiantil como Dios manda es necesario haber protagonizado alguna escenita en plan Brave Heart por los derechos de tus compañeros. Ya sabes, ese momento en el que te sale el justiciero interior y le plantas cara a un profesor cabrón para convertirte en el héroe de la clase.

Puede que protestaras por el exceso de trabajos, porque las fechas de los finales parecían escogidas por alguien que os odiaba en la sombra o porque alguien te había explicado que si suspendía más del 60% de la clase el profesor tenía que repetir el examen por ley. Da igual cuál fuese tu causa perdida: una niña de 11 años acaba de dejar todas nuestras proezas en nada escribiendo este mensaje en una encuesta de cosas a mejorar sobre su profesor.

My daughter actually submitted this feedback at school. Not sure if I should ground her or buy her ice cream... pic.twitter.com/4v8Gjb9riv — Mason Cross (@MasonCrossBooks) 25 de mayo de 2017

"No utilizar castigos colectivos porque no es justo para la mayoría de personas que no hicieron nada y bajo la Convención de Génova de 1949 es un crimen de guerra".

¡PAM! Ya les gustaría a muchos argumentar la mitad de bien cuando se ven atrapados en un debate de sobremesa de comida familiar.

El padre de la niña, Mason Cross, compartió la imagen en Twitter preguntándose si debía castigarla o comprarle un helado. El resto de personas lo han tenido muy claro.

"El helado, seguro".

@MasonCrossBooks @PedestrianPoet Buy her ice cream for the full school year ... — Harini Calamur (@calamur) 25 de mayo de 2017

"Cómprale helado para todo el año escolar".

"Sinceramente, me apunto a financiar ese año entero de necesidades heladeras".

Con suerte, dentro de 25 años esta niña será presidenta de los Estados Unidos.