4 ideas que se esconden tras el extraño ataque de Trump en Siria

En una decisión completamente imprevisible, Donald Trump ordenaba el jueves por la noche el ataque con más de 50 misiles tomahawk contra la base militar de al-Shayrat en Siria. En los seis años que lleva el conflicto activo, es la primera vez que Estados Unidos ataca de forma directa al régimen de Al Assad. Y lo hizo tras el ataque con armas químicas en la provincia de Idlib por el que murieron más de xx personas.

1. ¿Siente de pronto Trump una profunda preocupación por los niños sirios?

Sin embargo, la polémica decisión no ha convencido a los expertos en política. “Donald Trump, el hombre que hace justo un mes quería prohibir la entrada de todos los refugiados sirios en Estados Unidos ahora quiere que pensemos que se preocupa profundamente por los niños sirios. No lo creo”, escribe Moustafa Bayoumi, en el diario The Guardian.

Bayoumi añade lo siguiente: "Trump finalizó la rueda de prensa de ayer anunciando el “modesto” propósito de acabar “con todo tipo de terrorismo” (…) Mientras, el corazón del problema es que Estados Unidos parece que solo tiene una solución para la guerra: hacer más guerra”.

2. De criticar a Clinton a imitarla

Por otro lado, desde Político apuntan a otro frente: el cambio radical de la estrategia de Donald Trump respecto al régimen sirio de Bashar Al-Assad: “Es un giro vertiginoso para un hombre que se quejaba sin cesar durante la campaña presidencial sobre los billones de dólares de los Estados Unidos había desperdiciados en guerras en el Medio Oriente, y quien i nstó a su predecesor en 2013 a no lanzar ataques aéreos “estúpidos” para castigar a Bashar al-Assad por el uso de armas químicas contra su propio pueblo”, incide Blake Hounsell en una columna.

“Meses atrás —cuenta Hounsell—, Trump insistía en que el foco de la política de Estados Unidos debía ser derrotar al ISIS, en lugar de eliminar a Assad. 'Vamos a terminar en la tercera guerra mundial sobre Siria si escuchamos a Hillary Clinton', declaró Trump a Reuters”.

En Político se preguntan también si Donald Trump era consciente de las implicaciones de su arriesgada decisión. “Con estos ataques Trump está apostando de manera extraordinaria, una decisión cuyas ramificaciones no parece haber examinado a fondo”, escriben .

3. Problemas entre los republicanos

En el análisis de la situación que ha hecho el Washington Post han querido centrarse en el cambio de opinión de varios de los pesos pesados de las filas republicanas respecto a la respuesta de Estados Unidos a la masacre.

“Escuchar al senador Marco Rubio y a otros senadores hablando de las dos reacciones diferentes ante el ataque mortal en Siria de esta semana es oirles hablar de dos presidentes completamente diferetes. El presidente no intervencionista al que rechazaron”, escribe Amber Philips.

También inciden en que la decisión de atacar Siria no ha gustado a todo el mundo dentro del Partido Republicano: la súbita reacción de Trump sobre la política siria no lo acercará a todos en su partido. El senador Rand Paul, cuya política exterior tiende a alinearse con la línea no-intervencionista, recordó a Trump que el Congreso, y no la Casa Blanca, tiene el poder de autorizar la fuerza militar”.

4. La vanidad

Finalmente, en The Guardian creen haber encontrado la razón del ataque militar contra las fuerzas de Al Assad: la tremenda vanidad de Mr. Trump.

“Aquellos que celebran la posibilidad de un cambio de [estrategia] deben preguntarse cómo puede haber ocurrido. Si hay una cosa que sí sabemos es que Trump quiere que veamos que se preocupa. Es un presidente que está obsesionado con la forma en que es percibido, que se queja de fotos poco favorecedoras del tamaño de la multitud en su inauguración”, apunta David Shariatmadari.

“Incluso no queda claro que él tenga cualquier propósito ideológico más allá de ganar y gustar”.