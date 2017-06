El regalo de Kendall Jenner a su sobrina North no tiene nada de caro, y es perfecto

Crédito de la imagen Getty.

Los regalos de la infancia forman parte de nuestros recuerdos de mayor subidón, pero también de mayor bajón. Recuerdo unas navidades en las que me abuelo le regaló a mi hermana un patinete de puta madre y a mí, Dios sabe por qué, me regaló un chándal VERDE CAQUI Y MARRÓN. No solo es que ella se llevase el patinete y yo un chándal de algodón, es que encima eligió los colores como si me odiara el cabrón.

A veces estas cosas son inevitables. En la brecha generacional adulto-niño, tu familia puede estar creyendo que te está haciendo un regalazo del copón con, yo qué sé, una jodida cajita de música, y tú ahí, con la mirada perdida pensando: "en cuanto llegue a la adolescencia me voy a meter en las drogas y os voy a hacer pagar por esto".

Eso sí, cuando se lo curran y aciertan de verdad, aunque sea con cosas muy sencillas... Ese momento es IM-PRE-SIO-NAN-TE.

Y si hubiese un concurso internacional de regalos de tías a sobrinas, Kendall Jenner se hubiese llevado el premio de este año de cajón. Mira lo que preparó para el cuarto cumpleaños de su sobri North.

"El regalo de cumpleaños de Kendall a North es TAN INCREIBLE".

¿Experimentos? ¿Blandiblú? ¿Purpurina de todos los colores? Joder, yo también quiero ese regalo.

En lugar de dejarse un pastón y mandar a su asistente a comprar cualquier pijada, Kendall escogió regalarle a su sobrina un libro con experimentos para niños. Dentro del libro, seleccionó los que más le gustaban y preparó cuatro bolsitas individuales con todos los ingredientes necesarios para cada uno de ellos.

En internet, todos se han quedado prendados con el detalle.

Kendall's gift to North on Kim's snap story is SO cute! Not some designer outfit or whatever but actually really creative. — MKhaleesi (@MaryKateCabac) 26 de junio de 2017

"El regalo de Kendall a North en el snapchat de Kim es TAN mono, en lugar de comprar alguna prenda de diseño o algo así ha optado por algo realmente creativo".

Kendall's gift for north is just sooo cute ☺️💜 — 🌙 (@goldasanchezz) 26 de junio de 2017

"El regalo de Kendall a North es taaaan mono".

Kendall's birthday gift to North was honestly so creative, I love Auntie Kendall❤ pic.twitter.com/gtU0FoCvMt — willow (@shapeofkendall) 26 de junio de 2017

Kendall's gift to North is so nice and educational. Such a cute auntie.💓 — Lorraine Kaye (@lalabeep11) 26 de junio de 2017

"El regalo de Kendall a North es tan chulo y educativo. Qué tía más mona".

One of my goals in life is to be as cute of an aunt as Kendall is to North — CATHERINE (@cathymelinda) 26 de junio de 2017

"Uno de mis objetivos en la vida es ser tan mona como tía como Kendall es con North".

Bueno, casi todos...

I wonder which one of Kendall Jenner's assistants got all of North's birthday present ingredients that Kim posted on Insta — jeri (@REBELOFNYC) 26 de junio de 2017

"Me pregunto cuál de los asistentes de Kendall consiguió todos los ingredientes del regalo de North que Kim compartió en Instagram".

that "science book" that kendall got north looks more like an art book — ★milk★ (@clairebekickin) 26 de junio de 2017

"Ese 'libro de ciencias' que Kendall le compró a North parece más bien un libro de manualidades".

Como diría la Esteban, "Si la tiña existiría..."

Vayamos a lo importante: ¿Dónde se puede conseguir a una tía tan guay como Kendall? No es para mí, es para una amiga.