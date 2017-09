De todo lo que se vivió ayer en Barcelona, ¿qué es legítimo y qué no?

Getty Images

Ayer Barcelona amaneció con una macroperación de la Guardia Civil contra el referéndum catalán que no dejó indiferente a nadie. Una serie de inesperados gestos que cambiaron el transcurso de un miércoles cualquiera dejando una pregunta en el aire: ¿qué parte de lo que presenciaron los barceloneses fue legítima y cuál no?

El origen de la actuación judicial se remonta a una querella presentada en marzo por el partido conservador VOX y el abogado Miguel Durán contra el exjuez y exsenador de Esquerra Repulicana de Catalunya (ERC), Santiago Vidal. La querella bastó para que tras la revelación pública de información sobre el "procés", se le acusara, junto a otros miembros del Govern, de malversación, desobediencia, revelación de secretos y sedición, entre otros.

Sin embargo, el motivo de la operación no fue comunicado a los acusados ayer ni por los agentes ni por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, que había ordenado la actuación judicial. Sino que salió a la luz gracias a los medios de comunicación.

Esto ha llevado a la defensa del Secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, a alegar a PlayGround que no hay delito y que, por tanto, la operación de ayer no es legítima. "Si no se comunican indicios del crimen, no puede haber medidas tan desproporcionadas como unos registros", agrega.

14 personas, entre las cuales figura Josep Maria Jove, el número dos del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, acabaron entre rejas. Aunque siete de ellos ya han sido puestos en libertad, para el abogado de Colectivo Ronda, Carles Perdiguero, esta medida fue más que desproporcionada. Como explica, a pesar de que el juzgado tiene la competencia para ordenar dichas detenciones, no tenía por qué arrestar a los "acusados". En otras palabras, podría haberlos citado a declarar a la corte "sin tener que hacerles pasar 30 o 40 horas en un cuartel".

El Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Jorde Alexandre, coincide con el jurista en este aspecto pero difiere con respecto al tema de los registros en las sedes de cuatro consejerías y de otras seis instituciones de la Generalitat. "Se tiene que huir del misticismo de que no se puede entrar en las instituciones. Porque allí se trabaja y, por tanto, hay que poder mirar", sostiene Alexandre a PlayGround.

Para Perdiguero, el 20S no se puede comparar con otros casos. Se ampara en que si no existe el delito de hacer una consulta, las entradas o registros que pretenden dar con documentación vinculada a ésta tampoco deberían existir. "Nos estamos olvidando de que en 2005 se hizo expresamente una ley para derogar la prohibición del referéndum", agrega. Es decir, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la ley de referéndum convocada por el gobierno de la Generalitat, no hay ninguna ley que diga que el referéndum es ilegal.

En el caso de los registros de la Guardia Civil a viviendas privadas de algunos políticos, Alexandre no ve con buenos ojos que los medios de comunicación llegaran antes que los propietarios de los domicilios y la presunción de culpabilidad que, inevitablemente, recayó sobre éstos. Pero, según él, por el momento no se han evidenciado otras irregularidades en esta parte de la operación.

Perdiguero sugiere que las faltas de las autoridades van más allá. "Me parece que se trabaja con una intimidación desproporcionada que hace saltar todo lo que conocemos por derecho por los aires", detalla. Aunque el registro en domicilios están permitidos, habría sido más acertado que el juez hubiese solicitado dicha documentación a la administración pública, agrega.

La abogada de Salvadó, cuya casa también fue registrada, ha tachado ese registro de inaceptable ya que la Guardia Civil entró en el domicilio sin que ella tuviese constancia de ello.

Remarcable fue también el momento en el que los agentes acudieron a la sede de la CUP en Barcelona con la intención de entrar en ella pero sin disponer de una orden judicial. Espontáneos y simpatizantes se interpusieron entre la policía y la puerta del partido independentista. Al cabo de unas horas, los agentes acabaron marchándose sin conseguir entrar. Pero entonces, ¿qué hacían allí? Según Perdiguero, su presencia podría tratarse de una simple provocación ya que legalmente no tenían ninguna razón de encontrarse en las instalaciones.

Este entramado de ideas sugiere que ayer la policía operó amparada por la legitimidad de un juez. Pero que el proceso estuvo marcado por una serie de fallas y extralimitaciones que podrían repetirse en cualquier momento en Catalunya. O al menos hasta que se celebre el 1-O.