La reconstrucción de México costará más de 38.000 millones de pesos: Reporte PlayGround

Buenos días, la reconstrucción de México tras sufrir 3 sismos en septiembre y la erupción de 3 volcanes distintos al mismo tiempo, marcan la jornada de este jueves:

La reconstrucción de México costará 2.000 millones de dólares. Según el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, la devastación provocada por los terremotos del 7,19 y 23 de septiembre costará más de 38.000 millones de pesos. Gran parte de los fondos irá destinada a la reconstrucción de viviendas y colegios. Tras el sismo del día 19, el peor del mes de septiembre, aún continúan buscando supervivientes. El último recuento sitúa en 337 las víctimas mortales.

Al menos 60 personas LGTBI han sido encarceladas en Azerbaiyán. Los activistas denuncian que las autoridades de la capital, Bakú, han iniciado una represión sin precedentes contra el colectivo. El abogado Samed Rahimli, que ayuda a coordinar las defensas de los detenidos, asegura que los arrestados han sido sentenciados a hasta 20 días de prisión. Se les acusa de resistir las órdenes de la policía, un cargo común en el caso de las detenciones arbitrarias.

Despiden al subsecretario de programas educativos de Arabia Saudí por culpa del maestro Yoda. Hace unos días, los estudiantes de secundaria saudíes se encontraron en su libro de Ciencias Sociales una foto del rey Fáisal bin Abdulaziz dando un discurso ante la ONU con un curioso acompañante. A la derecha del rey, se encontraba el maestro Jedi, Yoda. La foto en cuestión es un montaje del artista Shaweesh pero alguien se equivocó a la hora de insertarla en el libro. El despido demuestra que las autoridades saudíes no se han tomado nada bien la broma, a pesar de que el castigo ha sido bastante light para lo que suelen ser en Arabia Saudí.

Remember when Yoda signed the United Nations charter back in 1945 with Faisal of Saudi, @starwars ? Saudi Ministry of Education does! pic.twitter.com/T62mwtZppr

La erupción de un volcán en Vanuatu obliga el desalojo de 11.000 personas. Los residentes de la isla Ambae han tenido que abandonar sus casas porque el volcán Manaro ha empezado a emitir ya humo y rugidos violentos. Es el tercer volcán que entra en erupción en los últimos días, después del Agung de Bali, donde han sido evacuadas 120.000 personas, y el Popocatépetl de México que se ha despertado tras el terremoto del día 19.

Infrared footage shows Vanuatu's Manaro volcano - @nzdf27 SEP 2017. Imagery taken during a New Zealand Defence Force aerial survey on September 27 showed huge columns of smoke, ash and volcanic rocks billowing from the crater of Manaro Voui volcano on Vanuatu's Ambae Island. pic.twitter.com/rArIu3mtOS