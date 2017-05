La reacción de estas niñas al ver la nueva pierna protésica de su amiga es impagable

A la pequeña Anu tuvieron que amputarle la pierna poco después de nacer. Ahora, siete años después, podemos verla en este vídeo de la BBC llegando con su nueva pierna protésica al patio de su colegio en Birmingham donde todas sus amigas la reciben contentas y emocionadas. Sí, resulta complicado aguantar la lagrimita.

"¿Es esa tu nueva pierna rosa?" le pregunta una niña a Anu. "¡Wow!" acierta a decir otra. Todas la abrazan acaban por echar a correr celebrándolo juntas.

Anu is seven and goes to school in Birmingham. Look what happened when she showed her friends her new sports blade. It's just gorgeous!🏃‍♀️ pic.twitter.com/Aa1UlnhlQy