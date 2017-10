Acaban de hallar una nueva fuente de radiación en las playas cercanas a Fukushima

Getty

Seis años más tarde del desastre nuclear de Fukushima se han detectado desechos radiactivos en un lugar inesperado. En las arenas y aguas subterráneas a 100 kilómetros de distancia de la planta nuclear se han encontrado partículas tóxicas. Supone el desamparo de conocer cuán lejos se puede propagar el material liberado el tras el terremoto y el tsunami.

Los científicos Seiya Nagao, de la Universidad Kanazawa, y Virginie Sanial, de la Institución Oceanográfica de Woods Hole, tomaron muestras en ocho playas entre 2013 y 2016. Contenían cesio 134 y cesio 137. Si bien el segundo podría venir de pruebas nucleares realizadas durante los años 50 y 60, el primero solo puedo llegar de la planta.

La cantidad de desechos hallada no supone ningún peligro para la salud humana, calman los autores. Sin embargo, el viaje de los desechos hace replantearse que las centrales nucleares se ubiquen en las costas, algo que pega un toque de atención a las 440 operativas en el mundo situadas en el litoral.

"Es como si la arena actuara como una esponja que se contaminó en 2011 y solo va disminuyendo lentamente", explica Ken Buesseler, otro miembro del equipo del estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Tras la accidente, se habría expulsado material radiactivo a la atmósfera que terminó el mar. Las olas habrían arrastrado las partículas a playas distantes y allí el cesio se pegó a la arena que llega hasta 90 centímetros de profundidad. Por eso parte ha llegado a las aguas subterráneas en las que se mezcla agua dulce y salada. El cesio no se queda 'atrapado' en el agua salada y a cada ola se libera lentamente, lo que explica por qué en esas playas alejadas se han registrado niveles de cesio diez veces mayores que en el muelle de la propia central.

" Nadie esperaba que los mayores niveles de cesio en el océano se encontraran hoy no en el puerto de Fukushima 1, sino en agua subterránea a muchos kilómetros más abajo en la arena de las playas", manifiesta Virginie Sanial. El desasosiego solo lo puede dar el tiempo. "Solo el tiempo eliminará lentamente el cesio de la arena a medida que se descomponga naturalmente y se lo lleve el agua del mar", concluye.

