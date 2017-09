Si quieres matar a un hijo, mejor que sea adoptado

Franco Origlia / Getty

Aquella noche no se pudo aguantar. Gianni (nombre inventado) llevaba media vida viendo como su padre maltrataba a su madre de todas las maneras posibles. Había visto desplantes, desprecios e insultos. Había visto amenazas y palizas (a la madre y a su hermana). Se había comido la rabia aquella vez que supo que su padre había obligado a su madre a tener sexo con varios de sus amigotes a punta de arma blanca. Pero aquella noche no pudo tragar más. Cuando A.T. se abalanzó sobre su madre blandiendo un cuchillo de cocina, Gianni se metió en medio. Se lanzó contra su padre para protegerla a ella. El padre correspondió al valor del hijo con varias puñaladas.

A los pocos minutos del ataque. A.T. salió a la calle y se dirigió a un guarda urbano: “He matado a mi hijo, llame a una ambulancia, es culpa de mi mujer”, dijo.

La reconstrucción de lo sucedido aquella noche devuelve un retrato de violencia doméstica recurrente enmarcado en lo que algunos interpretan como dejación policial. Una dejación que muestra la raíz profunda del machismo en Italia.

Aquella fatídica noche, A.T., de 57 años, se había encontrado en hasta dos veces con la policía. La primera, a raíz de una llamada de auxilio —una de tantas— de su mujer. Había vuelto a discutir con su marido, les dijo a los agentes, y tenía miedo de que el hombre, borracho, se pusiera violento, como tantas otras veces antes. Los agentes acudieron a la vivienda familiar y se llevaron a A.T. a un hospital cercano en un claro estado de intoxicación etílica. Una hora después, el hombre estaba de vuelta en la calle.

Ahí, en la calle, se produce el segundo encuentro. Alrededor de las 2:25 horas, una patrulla se fija en un hombre visiblemente borracho que deambula por la calle incordiando a otros transeúntes y rompiendo lo que encuentra a su paso. Los agentes le paran, le identifican, le multan, y le dejan ir. Dos horas y media después, el hombre apuñalaba a su hijo adolescente. Gianni tenía 19 años cuando murió.

En 2014, la Fiscalía pidió la cadena perpetua para A.T. bajo cargos de homicidio (el de su hijo) e intento de homicidio (un ataque previo contra la madre, producido el año anterior), y el juez asintió. El año pasado esa sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Trieste, pero el abogado de A.T. presentó un recurso de casación alegando que la pena era excesiva y se había producido en base a una mala interpretación de la ley.

Según el argumento de la defensa, no se podía considerar que hubiera habido un agravante personal en el homicidio que se juzgaba porque A.T. no era el padre biológico de la víctima. Gianni, nacido en Moldavia, había sido adoptado cuando era un bebé.

Esa “distancia biológica” va salvar a A.T. de pasar el resto de su vida en la cárcel.

La ley criminal italiana contempla la consanguineidad como factor agravante en caso de asesinato. Pero en el caso de un hijo adoptado se considera que esos “lazos de sangre” no existen. En base a esa diferenciación, la Corte de Casación de Italia acaba de dar la razón a la defensa y ha anulado la cadena perpetua que pesaba sobre el agresor.

Según informa el diario Messaggero Veneto, el fallo del más alto tribunal italiano obliga a la celebración de un nuevo juicio contra A.T. La sentencia resultante será en cualquier caso muy inferior a la inicial, aunque no podrá ser inferior a los 16 años de cárcel, por mandato de la Corte de Casación.

Los medios que se han hecho eco de la noticia subrayan el mal papel desempeñado por las instituciones italianas en este nuevo caso de violencia doméstica.

A principios de este año, e l Tribunal de Estrasburgo dictó una sentencia que obliga al Estado italiano a indemnizar a la esposa de A.T. al considerar que las autoridades del país fallaron de manera recurrente al “subestimar el alcance de la violencia en cuestión, de un modo que, esencialmente, la respalda”.

Italia tendrá que pagar 40.000 euros a la mujer. Pero nadie le va a traer de vuelta a su hijo.

