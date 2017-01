Destrozan el 'mito de Hannibal Lecter': los psicópatas carecen de una inteligencia sublime

Si algo transmiten los mejores thrillers jamás filmados es la impresión de que los psicópatas son unos putos genios. Piensa en John Doe, el personaje que interpretaba Kevin Spacey en Seven. Era un tarado despojado de toda humanidad, un individuo sádico que te quita la inocencia a bofetadas entre pecado y pecado, pero también un loco con una inteligencia superior capaz de poner en jaque a todos. Y lo peor: salirse con la suya. El cruel final ya lo había decido él.

De los pirados sádicos del cine acabas admirando su increíble maestría intelectual. Ese cómo Arthur Leigh Allen se burla de todos los agentes de policía en el Asesino del Zodiaco, o la perfecta audacia mental y el poder para la manipulación psicológica de Hannibal Lecter. Así pasa que acabamos confundiendo términos y creyendo que de la mano de 'psicópata' va 'un ido de olla, pero jodidamente listo'. Pero es mentira.

Una investigación basada en un metaanálisis de 187 estudios anteriores que exploraban esta asociación revela que, si estuvieran basados en la realidad, los mejores villanos de la ficción serían bastante más limitados en lo que se refiere a su inteligencia que lo que nos mostró el cine. Los autores del trabajo, publicado en bioRxiv, han encontrado que, en el mundo real, los psicópatas poseen un intelecto inferior al promedio.

A esta confusión, los psicólogos la llaman "el mito de Hannibal Lecter".

Los psicópatas poseen un intelecto inferior al promedio de la sociedad

La psicopatía, a diferencia de otros trastornos clínicos, se da cuando la persona cae en la combinación correcta de ciertos rasgos psicopáticos como insensibilidad, falta de remordimiento, escasez de empatía, impulsividad, engaño o manipulación. Cualquiera puede poseer algunas de estas características, pero el psicópata presenta los ingredientes perfectos para que estalle el cóctel.

Revisando cada una de las investigaciones que habían abordado la relación entre psicopatía e intelecto, el equipo encontró que habían obtenido una puntuación más baja en las pruebas de inteligencia en comparación con las personas que no tienen esos rasgos psicopáticos.

"Los psicópatas son impulsivos, se enfrentan a la ley pero, a menudo, se hacen daño. Eso me llevó a pensar que no debían ser demasiado inteligentes", cuenta Jessica Hamzelou a New Scientist para relatar cuál fue el origen de su investigación.

Con las conclusiones de su estudio espera no solo que el mito caiga definitivamente, sino que sirva para desarrollar mejores tratamientos para la psicopatía en el futuro.

Adiós a la gloria de Hannibal Lecter.