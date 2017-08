Este profesor usa máscara para no estresar a sus alumnos al ver su cara al corregir

twitter @iluvbutts247.

Nazriq Ahmad es profesor, y lleva trabajando en la Universidad Islámica de Malasia desde 2012. Esta semana una de sus alumnas llamada Izyan Farhani tuiteó una foto de Ahmad sentado en su mesa corrigiendo unos ejercicios con total normalidad, si no fuera por el detalle de que lo estaba haciendo con una máscara de Iron Man puesta. Los motivos por los que lo hace, han conquistado a Internet.

My lecturer wears mask to hide his expression so students wouldn't get nervous when hes giving marks 😅😎 pic.twitter.com/rvB1Ml5eZz — izynfrhn (@izynfrhn) 21 de agosto de 2017

"Mi profesor lleva una máscara para esconder su expresión facial para que los estudiantes no se pongan nerviosos mientras corrige".

Ahmad explicó a BuzzFeed News que empezó a ponerse la máscara al darse cuenta de que las expresiones faciales que era incapaz de controlar podían afectar al autoestima de sus alumnos. "Es muy fácil saber si hiciste bien o mal el examen solo con verme la cara", dijo.

La máscara de Iron Man fue un regalo de sus padres. En el año 2014 Ahmad tuvo que ser intervenido por una operación de corazón. Mientras se recuperaba, tenía que llevar un aparato en el pecho con cables que iban "por todo su cuerpo".

Cuando volvio a las clases, Nazriq estaba deprimido: le habían instalado "una caja abultada saliendo de su pecho", pero eso no evitó que sintiera la responsabilidad de tratar de ser una inspiración para sus alumnos.

"Ya tenía una luz azul en mi pecho (del dispositivo médico en mi corazón, además de que no quería que mis alumnos notaran mi expresión estresada. Yo me animé con aquella máscara que me regalaron mis padres, así que ¿por qué no llevar esas vibraciones positivas a clase, ¿no? Los estudiantes siempre dicen que mi cara les da mucho miedo", explicó.

"Las clases serían aburridas si simplemente fuesen de hablar y poner notas. Me aburrían a mí cuando estaba estudiando, así que no veía motivos para ser aburrido siendo profesor", por lo que Ahmad ha ido ampliando su repertorio con una cabeza de pirámide del videojuego Silent Hill muy guapa.

Y otras cosas... un poco más flojas.

Pero eso no importa, todos quieren a un profesor Nazriq.

The hero your class didn't ask for. But the hero you all needed! The world needs more people like him. 🙌 — Raisa Crespo (@RaisaFOX5) 22 de agosto de 2017

"El superhéroe que tu clase no pidió, pero el héroe que todos necesitabais. El mundo necesita más gente como él".

Your lecturer just wants to be a superhero once in his lifetime :') — JESSICA ☆彡 (@amanda_memey) 22 de agosto de 2017

"Tu profesor solo quiere ser un superhéroe una vez en la vida".

Pls next time record the vid! I would love to see it 😂 — Catnis (@AnisEllysa) 21 de agosto de 2017

"Por favor, la próxima vez grabadlo en vídeo, me encantaría verlo".

"Está en 3031".

Haha I need teachers like that too https://t.co/NSr8K2RI3K — بينش (@_beenish) 23 de agosto de 2017

"Jaja, yo también necesito profesores así".

[Vía BuzzFeed]