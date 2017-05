Esta es la primera foto de Chelsea Manning tras salir de la cárcel

xychelsea87/instagram

Llevamos sin ver a Chelsea Manning desde que entró en prisión hace siete años. Pero este jueves, la ex analista militar estadounidense ha publicado su primera foto en las redes sociales, después haber salido de la cárcel de Kansas el miércoles, donde estuvo recluida por haber filtrado documentos secretos del Ejército y diplomacia estadounidense.

"Vale, aquí estoy. #Holamundo". Ese fue su primer mensaje en Instagram y Twitter con una fotografía que muestra a una nueva Manning. Pelo corto, maquillada y una camisa que deja entrever su pecho.

