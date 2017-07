Fontgate: cómo una tipografía de Microsoft hace tambalear al actual gobierno Paquistaní

Fallo de principiante, no hay otra forma de denominar al lío en el que se ha metido la hija del primer ministro paquistaní, que acaba de quedar en evidencia delante de todo el país por entregar unos documentos escritos con la fuente equivocada.

"¿Qué es lo contrario a 'salvado por la campana'? Destruído por una fuente".

Mariam Nawaz Sharif, hija del primer ministro está siendo investigada por la Corte Suprema desde 2016 tras la filtración de unos documentos a través de los Papeles de Panamá en la que se la relacionaba con la adquisición de un piso de lujo adquirido con fondos de compañías ilegales de las Islas Caimán.

Para probar su inocencia, Mariam entregó unos documentos fechados en 2006 que señalaban que ella era únicamente fideicomisaria de las compañías que adquirieron los pisos en Londres.

#Calibri font was introduced in 2007 but the 'Innovative Sharif Family' used it in 2006. Microsoft pe bhi qabza kar lia?😂 #FontGate pic.twitter.com/sXz4RlFgRv — Safi Ullah (@safigraphy) 11 de julio de 2017

"La fuente Calibri fue introducida en 2007 pero la 'innovadora familia Sharif' la usó en 2006".

¿El problema? Pues que la fuente en la que están escritos estos documentos es la Calibri, una fuente diseñada para Microsoft y que no estuvo disponible hasta el año 2007. Ello ha llevado a la sospecha que los documentos han sido falsificados.

Y eso no es todo. Wikipedia ha tenido que quitar de la página de Calibri la posibilidad de edición porque varios usuarios estaban tratando de cambiar su fecha de lanzamiento de 2007 a 2004. La edición de la página de Calibri estará bloqueada "hasta el 18 de julio de 2017, o hasta que las disputas se hayan resuelto". Sospechoso se queda corto.

En las redes sociales han bautizado al escándalo con bastante cachondeito y están usando el hashtag #fontgate para hablar sobre el tema.

Next letter is from Bill Gates declaring Calibri font was gifted to #MaryamNawaz in 1994 #FontGate #JITFinalReport — Shaukat Niazi (@shaukatnazi19) 11 de julio de 2017

"La siguiente carta será de Bill Gates declarando que la fuente Calibri se la regaló a Maryam Nawaz en 1994".

Los partidos de la oposición han pedido al primer ministro su dimisión después de que las recientes investigaciones encontraran "una disparidad significante" entre los bienes declarados de la familia y sus fuentes conocidas de ingresos, alegando que Sharif ha perdido "toda su autoridad moral".

El presidente sigue manteniendo que todo el patrimonio de su familia ha sido adquirido legalmente.

[Vía The Guardian]