El presidente electo de Gambia regresa al país tras la huída y el saqueo de su predecesor

Ahora sí, el presidente electo de Gambia Adama Barrow podrá ejercer su mandato. Este jueves aterrizó en Banjul, informó The Guardian, después de escaparse a Senegal ante el peligro de una intervención militar.

Su antecesor, el dictador Yahya Jammeh, se negaba a aceptar el resultado de las elecciones hasta el pasado domingo, cuando decidió abandonar el país.

Eso sí, se llevó consigo más de 500 millones de dalasi (equivalentes a 10 millones de euros). Lo aseguró en rueda de prensa Mai Ahmad Fatty, asesor especial del nuevo presidente.

Las autoridades de Guinea Ecuatorial, excolonia española presidida por el también dictador Teodoro Obiang, han reconocido que darán asilo al expresidente corrupto.

#Gambia: Plane carrying President @BarrowOfficial1 has just landed at the #Banjul International Airport pic.twitter.com/Eu65Ml1rsp