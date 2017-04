El presidente checheno amenaza con 'eliminar' a la población gay del país en un mes

Ramzan Kadyrov (Mousa Sadulayev/AP)

La purga anti-gay se intensifica en Chechenia. Las amenazas suben de tono a la vez que se oficializa lo que hasta ahora se negaba: el presidente Ramzan Kadyrov está detrás de una 'campaña de depuración' que pretende borrar a la comunidad gay del país.

Cuando el diario ruso Novaya Gazeta destapó la historia a principios de mes, la reacción oficial fue negar la evidencia: las informaciones y testimonios que hablaban desapariciones, detenciones ilegales y asesinatos de hombres gay no podían ser ciertas por la sencilla razón de que en Chechenia no existían personas homosexuales, dijo el portavoz del presidente, Alvi Karimov. “No se puede arrestar o reprimir a personas que simplemente no existen en la república. Si existieran la policía no tendría que preocuparse por ellos, ya que sus propios familiares los habrían enviado a un lugar del cual no habrían podido regresar” .

Kadyrov cargó entonces en un post público contra las “autodenominadas organizaciones de derechos humanos”, que según él estaban “usando los métodos más indignos, distorsionando la realidad, para intentar mancillar nuestra sociedad, estilo de vida, tradiciones y costumbres”.

Veinte días después, y tras salir a la luz que muchos de los hombres desaparecidos están siendo objeto de abusos y tortura en una prisión secreta situada en la ciudad rusa de Argun, el propio Kadyrov se desdice lanzando una clara amenaza contra la comunidad LGBT: os quiero eliminados antes del comienzo de Ramadán.

La amenaza, lanzada en medios rusos, ha sido confirmada por grupos pro derechos humanos y también por el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Reino Unido, que hace pocos días trasladaba su preocupación al Parlamento británico, según recoge Pink News.

Elena Milashina, la periodista que primero sacó el asunto a la luz, y que se ha visto obligada a abandonar Rusia tras recibir amenazas de muerte, explica en una reciente entrevista con Dazed que “las detenciones continúan en este preciso momento, y nadie está siendo liberado”.

El ramadán da comienzo el 26 de mayo. Queda poco más de un mes.