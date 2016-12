Duterte quiere ahora tirar a los corruptos desde un helicóptero

A Rodrigo Duterte, actual presidente de Filipinas, se le conoce por seudónimos como Duterte "El sucio” o “el Donald Trump filipino”. No es para menos: las acusaciones que lo asocian con la limpia de drogadictos y criminales en las calles sin garantías jurídicas le han dado fama de monstruo. Él mismo no ha vacilado en reconocerlo.

Ahora, ha vuelto a la carga con unas declaraciones no menos polémicas: amenazó a todo corrupto de su Administración con tirarlo de un helicóptero. “Si eres corrupto, te voy a llevar hasta Manila en helicóptero y te voy a lanzar al vacío”. Además, Duterte reveló que ya lo hizo antes con un hombre chino sospechoso de secuestro y asesinato: “Ya lo he hecho antes, ¿por qué no iba a hacerlo de nuevo?”

Semanas antes de estas declaraciones, Rodrigo Duterte confesó haber matado durante sus años de alcaldía de Davao. El presidente admitió que salía con su motocicleta para “encontrar posibles confrontaciones”.

De momento, no se sabe con claridad si tuvo lugar el incidente del helicóptero del que ahora presume Duterte. En una entrevista en el canal ABS-CBN, el presidente se mostró contradictorio cuando lo preguntaron al respecto. “Si fuera verdad, no lo admitiría”, dijo.

Desde que Duterte subió al poder como presidente del país asiático, inició una dura batalla contra el narcotráfico y el consumo de drogas. Esta lucha ya se ha saldado con la vida de casi 2.100 personas en operativos policiales. Hay otras 3.000 personas en situaciones que aún no se han aclarado.

Como punto final, Duterte llegó a compararse con Hitler: “Hitler masacró a tres millones de judíos. Yo masacraré a 3 millones de adictos”. Días después, pidió perdón a la comunidad judía.

[Vía El Mundo]