Los presentadores de la MSNBC atacados por Trump denuncian chantajes y amenazas de la Casa Blanca

A pesar de la lluvia de críticas por sus tuits de hace dos días, Donald Trump no ha sido capaz de mantener la boca cerrada. Lejos de calmarse, su enfrentamiento con los presentadores Joe Scarborough y Mika Brzezinski subía ayer tarde de tono. Ya lo dijo la portavoz adjunta de su gobierno, Sarah Huckabee Sander, en la sala de prensa de la Casa Blanca: “Cuando le atacan golpea de vuelta. No es una sorpresa que combata el fuego con fuego”. El problema es que esta vez el fuego alcanza nuevos niveles de bajeza.

A Scarborough y Brzezinski les gusta la gresca y desde hace tiempo tienen a Trump (un viejo amigo del primero) en el punto de mira. No es la primera vez que los unos y el otro se enzarzan en Twitter. Estaba claro que los presentadores de Morning Joe no iban a dejar pasar la ocasión sin devolverle el golpe al presidente. Y el golpe llegó en forma de denuncia. La denuncia de presiones y chantajes por parte de la Casa Blanca.

En el centro de la nueva polémica está un artículo sobre la vida personal de Scarborough y Brzezinski (que empezaron como compañeros en la MSNBC y acabaron como pareja, tras divorciarse Mika de su marido). Un artículo sobre las supuestas infidelidades de la pareja que publicó el tabloide National Enquirer el pasado 5 de junio.

Según denunciaba ayer Scarborough en su programa y en un artículo de opinión publicado en The Washington Post, el entorno del presidente usó ese artículo para chantajear a la pareja.

Para quien no domine el inglés, la cosa va así: alguien muy cercano al presidente llama a Scarborough y le dice, “Eh, van a publicar esta historia negativa sobre vosotros. Si llamáis al presidente Trump y le pedís disculpas por el tratamiento que estáis haciendo de él en vuestro programa, él puede detener la publicación de ese artículo”.

¿Una maniobra para reclamar pleitesía a los presentadores de un programa que está siendo tremendamente crítico con el trabajo del presidente Trump?

Lo cierto es que Trump es amigo personal de David Pecker, director de National Enquirer, y es sabido que el magnate usó la cabecera sensacionalista para atacar a sus rivales durante la campaña electoral.

Trump, claro, recurrió a Twitter para negar las acusaciones usando su argumento favorito —sí, “FAKE NEWS”— y sugerir que la historia se desarrolló en sentido inverso.

Watched low rated @Morning_Joe for first time in long time. FAKE NEWS. He called me to stop a National Enquirer article. I said no! Bad show

El conductor de Morning Joe contestó en la misma red social asegurando que dispone de pruebas, como registros de llamadas y mensajes de texto, que demuestran el chantaje. De acuerdo a algunos medios estadounidenses, el autor de esas llamadas y mensajes sería el yerno y asesor del presidente, Jared Kushner.

Yet another lie. I have texts from your top aides and phone records. Also, those records show I haven't spoken with you in many months. https://t.co/TZWiElo6Gs