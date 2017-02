Un congresista acaba abucheado tras no querer responder las preguntas de una niña

El congresista republicano, Jason Chaffetz, ofrecía un mitin en el estado de Utah cuando una niña, llamada Hannah Bradshaw, le hizo 2 sencillas preguntas:

"¿Qué está haciendo para proteger el agua y el aire de nuestra generación y de la generación de mis hijos?".

"¿Cree en la ciencia? Porque yo sí".

Utah Congressman Chaffetz gets totally owned by 10 year old girl's sick burn about science, refuses to answer her question & crowd goes wild pic.twitter.com/FxKUM2TklY