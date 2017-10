Un gran capo del porno acaba de poner precio a la cabeza de Donald Trump

Getty

Pionero del porno duro, dueño de un imperio empresarial levantado alrededor del sexo, el ladrillo y el juego, superviviente de una vida cargada de ofensas y excesos, y también icono de la lucha por la libertad de expresión en EEUU. Todo eso, y varias cosas más, es Larry Flynt, el fundador del imperio Hustler, una aventura que empezó como cadena de clubes de striptease y acabó dando lugar a una de las revistas porno más importantes de la Historia, así en mayúsculas.

En sus mejores años, Flynt despachaba tres millones de ejemplares de cada número de Hustler, pero su relevancia va más allá de esas cifras. Si no sabes de qué hablamos, lee esta sentencia.

El que fuera toda una autoridad del mal gusto y la incorrección moral durante los 70 y los 80 —él se atrevía a publicar lo que nadie se atrevía, las fotos más explícitas, las prácticas más vejatorias, los chistes más ofensivos— hace tiempo que reenfocó su energía hacia otro tipo de incordio. Flynt es sinónimo de azote de políticos, sobre todo los corruptos, los que mienten, los pacatos. Y Trump le ha dado motivos para llevar las cosas a otro nivel.

En enero, Flynt ponía en circulación una carta abierta en la que acusaba a los medios de haber dado alas el magnate al cubrir su campaña pensando solo en las audiencias, sin dedicar suficientes esfuerzos a exponer sus argumentos falsos. Ahora, harto de ver lo que pasa en su país, Flynt acaba ponerle precio a la cabeza del presidente: 10 millones de dólares para quien pueda aportar información que lleve al 'impeachment'.

Larry Flynt offers 10 Million for Information leading to the Impeachment and Removal from Office of Trump pic.twitter.com/wvqVPQJLie