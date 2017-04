El cruel sistema de prestaciones británico castigará a las mujeres con más de dos hijos

Christopher Furlong/Getty

La nueva política británica de prestaciones por hijo puede tener más consecuenciasa negativas que beneficios. Según varias organizaciones británicas podría llevar a más de 200.000 niños a la pobreza.

La nueva ley, que entró en vigor la semana pasada, limita indirectamente a las mujeres a tener solo dos hijos. La razón es que las prestaciones por beneficios se limitarán a los dos primeros hijos de una familia, en régimen de créditos fiscales o de crédito universal.

En total, esta limitación afectará a 850.000 familias que actualmente estaban reclamando el crédito universal. Cada familia perderá aproximadamente una ayuda de 2.870 de libras (3.370 euros) al año, según 'The Child Poverty Action Group' y 'Public Policy Research'.

El director de 'The Child Poverty Action Group', Alison Garnham, señaló a The Independent que este recorte era "particularmente pernicioso, ya que sugiere que algunos niños son más importantes que otros" y especificó que "las oportunidades de vida de los niños no deberían dañarse por el número de hermanos que tienen".

El tamaño de las familias en Inglaterra se está reduciendo con la excepción de las familias de inmigrantes, que ha ido en aumento. En este contexto, la periodista Ruth Graham, de Slate, señaló en un artículo publicado este martes que "uno está tentado a suponer que es una política para castigar a las familias grandes" y por hecho, a las familias de inmigrantes.

Entre los afectados no solo estarán las familias numerosas. También, todos aquellos que en el presente pueden hacerse cargo de un tercer hijo pero que, igual en un futuro, necesitan reclamar este crédito universal por enfermedad, separación o muerte.

Sin lugar a dudas, las mujeres están siendo uno de los colectivos más perjudicados en el Reino Unido post-Brexit. En este contexto, el jueves pasado, el Departamento de Trabajo y Pensiones publicó un formulario que obliga a las mujeres que han sido violadas a demostrarlo para que puedan recibir beneficios públicos básicos. El hecho de que las mujeres deban también jurar que no viven con su violador las castiga igualmente, al obstaculizar su salida de una relación abusiva.

Las críticas han llegado por todos lados. Por un lado, feministas británicas han señalado que los recortes afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Por otro lado, la coaliciones cristianas del Reino Unido y grupos judíos señalaron que la política discrimina a las personas en cuya religión es normal tener familias numerosas.

Los conservadores británicos son los más dispuestos al gasto público destinado a que las mujeres tengan menos hijos, o bien a que tengan más con la condición de que soporten la carga fiscal que hasta ahora recibían.