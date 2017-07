Este es el último caso de brutalidad policial contra los afroamericanos en EEUU

La policía de Bakersfield, California, buscaba a un hombre fornido, negro, calvo y armado con un machete. Y acabó deteniendo y propinando una brutal paliza a una chica delgada, negra, de 19 años que había salido en bici a comprar el regalo del día del padre. Su nombre es Tatyana Hargrove y el vídeo en el que denuncia ese episodio de su vida se ha vuelto viral en redes sociales.

El 18 de junio, Tatyana detuvo su bicicleta para beber agua cuando fue rodeada por tres coches de policía. Uno de los agentes sacó el arma y le preguntó si había estado en Grocery Outlet, una tienda de la zona. Ella contestó que no y otro de los policías le pidió entonces que le enseñara la mochila.

A partir de ahí, todo sucedió muy deprisa. En el vídeo, Tatyana cuenta que uno de los agentes la agarró por la muñeca y el cuello y le dio un puñetazo en la boca antes de arrojarla al suelo, donde el perro policía la mordió en la pierna. "[El oficial] puso su otra rodilla sobre mi cabeza, y yo le dije: 'no puedo respirar, no puedo respirar' y empecé a gritar que 'alguien me ayude, alguien me ayude, va a matarme ", dice Hargrove en el video.

Aunque la versión de los agentes es ligeramente diferente, hay algo en lo que coinciden las dos historias: los policías buscaban a un hombre. Y Tatyana era una mujer.

La confundieron con un hombre, le pegaron una paliza y, posteriormente, la detuvieron. El caso de Tatyana, una muestra más de la brutalidad policial contra la población afroamericana en Estados Unidos, ha despertado una ola de indignación en el país con peticiones que reclaman que las autoridades rindan cuentas y una campaña de recaudación de fondos para los gastos médicos de Hargrove.