Esta mujer se ha convertido en la primera jefa de policía trans de Latinoamérica

Un acto de justicia. Así se definió la reincorporación de Analía Pasantino a su puesto de trabajo como subcomisaria de la Policía Federal Argentina, tras 9 años fuera de su cargo.

En 2008, después de pasar 20 años sirviendo como policía en los cuerpos de seguridad argentinos, esta mujer fue obligada a renunciar de su cargo. ¿La razón? Analía Pasantino se declaró públicamente mujer transgénero. Cada tres meses, Pasantino entregaba una evaluación psiquiátrica con la esperanza de poder reincorporarse a su puesto de trabajo, pero un comité de revisión le negaba una y otra vez este derecho.

“Siempre se ha considerado como una enfermedad”, declaró Analía a la agencia AP. “Tan crudo como suena, el diagnóstico final era: perturbación en la identidad de género que me hacía no apta para la policía”.

Fue apartada durante 9 años por ser trans. Hoy reincorporamos a la subcomisario de la PFA, Analía Pasantino, en un acto de justicia. pic.twitter.com/6vgdBhgnvB — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 8 de mayo de 2017

Sin embargo, pese a todos los problemas que Analía tuvo con la jefatura, en todo momento se sintió arropada por su pareja y por sus compañeros de trabajo.“Me invitaban a los asados y me decían que no me alejara de ellos, que estaban conmigo. El prejuicio era mío en realidad, hice la transición a los 40 años”, explicó la policía durante una conferencia de prensa.

Analía, tras su reincorporación al cuerpo federal, se convierte así en una pionera: “soy la primera jefa de policía trans de América Latina. “Es un paso importante y sin precedentes para mostrar a América Latina y el mundo que somos una institución abierta”, declaró.

"Lo que significa para mí este momento me deja casi sin palabras”, dijo Analía a la prensa.

Argentina se convirtió en el estado líder en derechos de las personas transgénero cuando en 2012 dotó de libertad a la gente para cambiar su identidad de género sin necesidad de someterse a análisis y procedimientos judiciales. El gobierno también legalizó el matrimonio homosexual en 2010. “El mundo ha cambiado”, dijo Pasantino. “Se puede vivir una vida de identidad de género en la que ya no es necesario vivir una doble vida”, afirmó.

Por su parte, el jefe de la policía, Néstor Roncaglia, aprovechó la rueda de prensa con Analía para incidir en el cambio que se ha operado en la institución. "Lo que pasó pasó. Hay un cambio de mentalidad y priorizaremos el respeto al ser humano dentro de la Policía Federal”, manifestó Roncaglia en la rueda de prensa.

Respecto a cómo cree que se vivirá su nueva etapa en la policía, Analía se muestra optimista: “Tengo la misma aceptación que la que tenía antes de cambiar de sexo. A veces hay personas prejuiciosas, pero en su mayoría solo recibí palabras de apoyo”.