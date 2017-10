Esta chica disfrazada de Shrek fue multada por la policía, y la gente está fantaseando con su historia

Imagen vía Haylee Mazmanian

Esta es Haylee Mazmanian, una estudiante de último curso del instituto Santiago en Corona, California.

El pasado lunes Haylee atendió a su clase de caracterización en un programa de teatro, y decidió salir con el maquillaje de Shrek que había practicado ese día.

Haylee estaba conduciendo junto a dos amigas camino a un restaurante de comida rápida cuando un coche de policía le hizo detenerse por girar a la izquierda en un lugar en el que no debía.

"No sabía qué decirle para que se diese cuenta de que no estoy loca", contó a BuzzFeed. Aunque mentalmente se preparó para explicarle al agente por qué iba maquillada como un ogro de una peli de animación, el policía nunca pidió explicaciones al respecto.

"Todavía llevaba las orejas puestas, era un desastre", dijo Claire Amaya, la amiga de Haylee que iba en el asiento del copiloto.

Cuando las chicas llegaron al restaurante, Haylee decidió compartir su historia en Twitter.

ok so I got pulled over on my way home from makeup class... pic.twitter.com/Nyn7rOa1LM — haybay (@_haybayy) 17 de octubre de 2017

Donde inevitablemente se hizo viral.

If she never rolled her window down n said “OH HeLLO tHERe” am extremely disappointed — Dennison (@grant_dennison) 18 de octubre de 2017

"Si ella no bajó la ventanilla y dijo 'Oh, hola', estoy extremadamente decepcionado".

Ojalá al ritmo que Haylee bajaba la ventanilla hubiese empezado a sonar esto.

Que ella hubiera hecho una referencia a Shrek.

First of all, this is my swamp https://t.co/S2kS2J0cV0 — Mya (@dude_itsmya) 19 de octubre de 2017

"Primero de todo, esta es mi ciénaga".

Y que el policía, muy serio, pero siguiéndole el rollo, en vez de decirle algo como " Disculpe, señorita, ¿sabe por qué la he parado?" le hubiese dicho, "Disculpe, ogro, ¿sabe por qué le he parado?".

If the officer didn't say "do you know why I pulled you ogre?" he's not living life to the fullest. https://t.co/efqjke3In7 — Spooky Dad (@Isick_richard) 18 de octubre de 2017

"Si el agente no dijo '¿Sabe por qué le he hecho parar, ogro?', no está viviendo su vida al máximo".

Al parecer, no hubo suerte. El policía no sentía favoritismo por las criaturas mitológicas y procedió a multarla con toda la normalidad.

Yes HAHAHHAHA — haybay (@_haybayy) 17 de octubre de 2017

" — Jajaja, ¿te pusieron una multa?

— SÍ, jajaja".

La protagonista de la historia nos dejó bastante en ascuas con el resto de detalles de la historia.

Why is this not a thread I wanna know what happened next lmao — ✨ ⁶ (@tatizlesly) 18 de octubre de 2017

"¿Por qué esto no es un hilo? Necesito saber qué pasó después, jaja".

Así que la gente tuvo que conformarse con otros grandes momentos que el personaje de Shrek nos ha dado en los oscuros mundos de Internet.

Shrek is life — Mathieu (@MSCHDT) 19 de octubre de 2017

" — Shrek es amor.

— Shrek es vida".

Si nunca has visto Shrek is life, lo siento/de nada.

¯\_(ツ)_/¯

[Vía BuzzFeed]