Indignación en China por el vídeo de un policía lanzando al suelo a una mujer y su bebé

Un policía discute a gritos en plena calle con una mujer que lleva a su niña en brazos. Tras un breve forcejeo, el agente reduce a la mujer y la tira al suelo violentamente. El bebé sale disparado por los aires y se da un fuerte golpe contra la acera. El incidente, que tuvo lugar el pasado viernes en Shangái, China, ha escandalizado al país.

Después de que la pequeña se estrellara contra el suelo y comenzara a llorar, tan solo un hombre que pasaba por allí se acercó a cogerla en brazos y ponerla en pie. El resto de curiosos que contemplaron la escena permanecieron callados y con una actitud pasiva ante la incívica imagen.

Por si no fuera poco con tumbar a la mujer, un segundo agente salió del coche para bloquear sus movimientos y finalmente esposarla. Ante el escándalo formado, la policía de la ciudad ha confirmado que han abierto una investigación.

Tras esquivar la censura del país, la disputa, que comenzó por una multa de tráfico, dio la vuelta en Twitter y Weibo. Desde entonces, algunos usuarios han aprovechado la ocasión para denunciar el abuso de poder que ejerce la policía china. “No importa lo que ella haya hecho, no puedes hacerle eso a un niño pequeño”, escribieron en Twitter.

Video showing Shanghai police violently slamming a woman holding an infant child to the ground has gone viral. https://t.co/j2HhpqHV2X pic.twitter.com/7r33C0TU68