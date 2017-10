Cuando estés cantando en el coche, piensa que a este hombre le multaron por hacerlo

Captura de pantalla

Taoufik Moalla, de 38 años, estaba conduciendo su coche por las calles de Montreal cuando Gonna Make You Sweat (más conocida como Everybody Dance Now), su hit favorito de los años 90, empezó a sonar.

Moalla, poseído por el ritmo, empezó a cantar la canción a pleno pulmón, hasta que cuatro agentes de policía cortaron abruptamente su recital privado.

"Me preguntaron si estaba gritando y yo contesté que no, que estaba cantando. Estaba cantando el estribillo de Everybody Dance Now, pero no tan alto como para molestar a nadie", explicó a The Guardian. Al parecer, los agentes no opinaron lo mismo.

La policía le pidió su carné de conducir, el registro del coche y, después de echar un ojo al interior del vehículo, le hicieron pagar una multa de 149 dólares por "gritar en un espacio público". Los agentes se ampararon en una ley de Montreal que busca proteger la paz y la tranquilidad en la ciudad.

Vaya forma tan poco sutil de decirle a alguien que canta fatal.

"No sé si mi voz es tan mala y ese es el motivo por el que me multaron, pero que quedé en shock", explicó a CTV News. "Entiendo que ellos están haciendo su trabajo y tienen derecho a comprobar que todo está bien o si he secuestrado a alguien o supongo un peligro, pero nunca hubiese esperado una multa por eso".

Moalla dijo sentirse "realmente enfadado" con la multa y cree que la policía debería haberle dejado marchar al comprobar que no estaba haciendo nada malo. "Estaba cantando alto en mi coche. ¿Hay algo de malo en eso? ¿Realmente molesté a alguien?".

Su mujer, sin embargo, no parece estar sorprendida. "Me dijo que, si fue por cantar, deberían haberme puesto una multa de 300 dólares", explicó Moalla a la televisión canadiense.

