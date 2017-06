La policía arresta a más de 1.200 personas en manifestaciones contra Putin

Miles salieron ayer a las calles. Y cientos han sido arrestados. Se contabilizan más de 700 personas detenidas en Moscú y al menos otras 500 en San Petersburgo aunque la cifra podría subir a más si se tienen en cuenta las detenciones en otras ciudades.

¿Su delito? Protestar contra el Gobierno ruso, el presidente Vladimir Putin y la corrupción del país en unas marchas convocadas por el opositor Alexei Navalny durante el 12 de junio, el Día de Rusia.

Navalny, por cierto, también fue arrestado media hora antes del comienzo de las manifestaciones. Lo publicaba él mismo en Twitter y después la policía confirmaba que el que destapara la corrupción del primer ministro Dmitriy Medvedev hace dos meses ahora debe pasar otros 30 días entre rejas por "violar el orden público" con la convocatoria de la manifestación.

¡Feliz Día de Rusia!

Las imágenes tomadas durante las protestas demuestran que la policía actuó con una violencia brutal. De nuevo, entre los detenidos hay un gran número de adolescentes que también son el grueso de los manifestantes de los que acudieron a las protestas, que según el Ministerio del Interior no superaron las 8.000 personas entre las dos principales ciudades. La mayoría de ellos no han conocido otro liderazgo que el de Putin, que lleva desde el 2000 gobernando Rusia.

Several teenage girls arrested in Petersburg just in the last few minutes pic.twitter.com/VBy0h0RkBK