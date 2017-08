Este es el país que tiene la llave para resolver el conflicto entre EE UU y Corea

La crisis entre Corea del Norte y Estados Unidos depende básicamente de sus bravucones mandatarios Kim Jong Un y Donald Trump.

Pero un actor inesperado podría ser crucial para frenar la escalada verbal de amenazas entre ambos o, al menos, para evitar que del conflicto se pase a las armas: Suecia.

En su día, en 1973, fue el primer país occidental en tener relaciones diplomáticas con Corea del Norte y en 1976 fue el primero en instalar una Embajada en Pyongyang.

Los coreanos todavía les deben los centenares de Volvo que les compraron por aquella época, como recordó un simpático tuit de la propia Embajada.

Sí, Suecia podría tener un papel fundamental en esta crisis y no sería la primera vez. Ya ha mediado en otros casos, especialmente para la liberación de presos estadounidenses en Corea del Norte, según un reportaje de Reuters.

Still going strong. One of the Volvo's from yr 1974 still unpaid for by DPRK. Running as taxi in Chongjin w almost half million km on odo! pic.twitter.com/2FaMpnPow7