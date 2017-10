La nueva obsesión de internet es este hombre de goma recibiendo un puñetazo a cámara lenta

Uf, que raro todo.

Mirar este puñetazo me deja más relajada que arrearme uno yo misma.

No tengo nada claro cuánto tiempo ha pasado.

¿Cinco minutos? ¿Diez? No sé. Lo he visto en bucle demasiadas veces.

Y no debo ser la única, porque en un solo día esta animación de @_estebandiacono supera ya las 700.000 reproducciones en Instagram.

¿Estaremos ante el nacimiento del "mantra millennial?

Me siento regular ¿Está bien que ver un puñetazo me de paz mental? ¿Soy una psicópata? Quiero pensar que lo que me seduce es ese movimiento ondulante, como uno de esos vídeos de twerking a cámara lenta.

Pero una vez salida del trance, mí la gran pregunta es, ¿por qué Esteban Diacono ha decidido ponerle a este señor imaginario una redecilla como las que se ponen las actrices debajo de la peluca?

¿Nos quiere decir el autor de forma muy sutil que en realidad ese hombre es una dragqueen?

De no ser así, ¿por qué no optó por una alternativa similar pero menos cotrovertida, como un gorro de piscina?

Y siguiendo por esta vía... ¿por qué la gente con el pelo muy corto tiene que llevar igualmente gorro de piscina pero a la gente con barba le dejan bañarse sin nada?

Genial, otra noche que no voy a pegar ojo preguntándome estupideces. Que somos una especie superior, dicen.