La aparición masiva de residuos en una playa cuestiona las políticas medioambientales

La historia comenzó la semana pasada, con la publicación de unas fotografías en redes sociales. En ellas podían apreciarse cientos de plásticos quemados e incluso residuos metálicos como tenedores. Aparecieron esparcidos en la céntrica bahía de Palma. La publicación se hizo viral en Mallorca, isla acostumbrada a sufrir el impacto de basuras y residuos que se ven incrementados en verano con la llegada del turismo.

Los residuos aparecieron a unos metros de las obras destinadas a ampliar el Moll de Ponient, uno de los puertos en los que atracan decenas de cruceros en época estival situado a pocos metros de la bahía de Palma. Varias organizaciones no gubernamentales, pero sobre todo los ciudadanos mallorquines alertados, pusieron en conocimiento a las autoridades encargadas de gestionar la obra la presencia de plásticos.

La primera respuesta de las autoridades fue el silencio . Tan solo cuando la televisión autonómica de Baleares IB3 informó de lo ocurrido, los responsables políticos y la empresa adjudicataria del proyecto (FCC) salieron a asegurar que "esos plásticos no venían de las obras", sino que "ya estaban ahí" y que el procedimiento a seguir se estaba cumpliendo. La Consejera de Medio Ambiente, Sandra Espeja, confirmaba a PlayGround el pasado viernes que se habían instalado mallas para recoger los plásticos.

La organización medioambiental GOB denuncia lo siguiente: para las obras del Moll de Ponient, la empresa responsable de la misma, FCC, estaría utilizando materiales aparentemente ecológicos, que sin embargo no lo son. Los materiales en cuestión serían las escorias, procedentes de residuos de la construcción. Para los defensores del material, las escorias implican reciclar basuras. Por el contrario, los ecologistas sostienen que se trata de un material contaminante y que no ofrece seguridades —bajo esta hipótesis, las basuras aparecidas en el mar serían resultado de desprendimientos en las obras.

Una semana después, el Consell de Medio Ambiente decide paralizar las obras

Tras el reportaje emitidio por IB3, la Conselleria de Medio Ambiente ha decidido paralizar las obras hasta tener el análisis de los residuos, en lo que supone un giro de guión en la postura oficial de la Consellera de Medio Ambiente, Sandra Espeja, quien originalmente afirmó que todo estaba en orden en la obra.

Lo mismo ocurre con Ports de Baleares, cuya postura ha cambiado: "Hace diez días que ya no usamos escorias. Estamos usando material natural de cantera para evitar condensar el material de las escorias y que no entre en contacto con las aguas subterráneas". Cuando la semana hablamos con la misma fuente, en ningún momento se informó de que ya no estaban volcándose escorias.

Las declaraciones desde la autoridad portuaria coincidían con las del resto de responsables: "Se trata de un material homologado, sin impacto para el medio ambiente", aseguraban. Negaban además que los residuos encontradas en la bahía, situada a pocos metros de las obras, pertenecieran a las reformas. "Esos plásticos ya estaban anteriormente. No tienen ninguna relación con las obras".

El reportaje de IB3 también trajo consigo una apreciación interesante por parte de Tirme, empresa encargada de reciclar los residuos y que además tiene un 20% de participación de FCC: "Hay un pequeño margen de plásticos que pueden no haberse destruido en la incineración", afirmaban. Fuentes vecinales consultadas por PlayGround aseguran que cada día había unos 22 camiones que volcaban material a diario para la obra.

Las organizaciones medioambientales hablan de "una catástrofe ambiental" que podría haberse evitado: "Vemos lo que ha quedado en la superficie, pero no lo que está en el fondo, y hablamos de dimensiones muy grandes".

Breve historia de una obra adjudicada sin mucha transparencia

La obra para reformar el puerto, cuyo coste para los contribuyentes se eleva a más de 30 millones de euros, se publicó en Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2015. El pasado año salió a concurso . Hasta 8 empresas, que no sabemos cuáles son, licitaron para agenciarse el proyecto de obra que, en principio, estaba destinado a mejorar el estado del puerto, erosionado por las élices de los barcos. Más tarde supimos que también pretende una extensión de su superficie.

La decisión fue tomada por Ports de Balears, autoridad portuaria de la isla dependiente del estado central. PlayGround ha intentando, sin éxito, tener acceso al contrato de licitación para saber los motivos por los que la autoridad portuaria ha concedido a FCC la adjudicación del proyecto y para conocer qué otras empresas se presentaron a concurso.

Según explican a PlayGround las empresas encargadas de la reforma, FCC y Tirme, la ampliación del puerto está destinada a crear una zona de almacenamiento que, a día de hoy según explican las dos empresas, no existe en este puerto. El motivo despierta cierto recelo entre las organizaciones que promueven la sostenibilidad del turismo masivo que temen que esta ampliación sea una excusa más para traer más cruceros a la isla.

¿Quién es Tirme y por qué es la única que gestiona los residuos en la isla de Mallorca?

FCC y Joan Gual —presidente de Ports de Balears, la autoridad portuaria en la isla— fueron quienes decidieron utilizar material reciclado de las obras. La decisión, a priori, fue aplaudida por todas las autoridades políticas. El argumento para defender el uso de escorias es que evitaría tener que recurrir a perforar canteras. También permite reciclar unos residuos que estaban destinados a no reutilizarse más.

Tirme es la única empresa que puede incinerar los materiales para crear las escorias, actividad que seguirá haciendo hasta 2041. La empresa, en la que FCC tiene una representación del 20%, consiguió la adjudicación para la gestión de residuos en los años 90.

Diez años más tarde y bajo el mandato de Maria Antonia Munar, que actualmente cumple tres años de prisión por aceptar sobornos a cambio de la adjudicación de terrenos públicos edificables, se aprobó el proyecto de macro incineradora que permitiría la construcción de dos hornos más. El coste ascendía a 550 millones de euros, de los cuales un total de 227 millones fueron para las infraestructuras de las dos incineradoras. La administración pública sufragó un 5%. El resto, fue inversión privada de Tirme.

Para garantizar el pago, la Conselleria de Medio Ambiente, con los votos favorables del PP y Unió Mallorquina, decidió ampliar la concesión hasta 2041, el máximo posible, dejando así en tan solo una empresa la gestión de los residuos.

Tal situación de monopolio evoca a otras acusaciones en las que se han visto involucrados Florentino Pérez y FCC. En 2015, Competencia multó con 100 millones de euros a su empresa, Urbaser (ACS). También a FCC y a Ferrovial por repartirse el mercado de gestión de residuos y saneamiento urbano durante 13 años. PlayGround ha intentado contactar con la Comisión de Valores para conocer más detalles sobre la sanción, pero no ha obtenido respuesta. Ayer, los grupos políticos de Podemos, Ciudadanos y PSOE pidieron la comparecencia del presidente de la CNMV en el Congreso.

La construcción de las dos nuevas incineradoras supuso un incremento de la capacidad para quemar residuos. Se pasó de una capacidad de 300.000 toneladas a las 700.000. Pero en realidad, tan solo llegan a reciclarse 400.000, según explicaba el anterior gerente de Tirme, Pedro Barceló.

La irrupción de la crisis, la caída de actividad en el sector de la construcción la proliferación de vertederos ilegales en la isla supuso un descenso radical en los ingresos de la basura. Tirme estaba perdiendo ingresos y empezó a reclamar más dinero por sus servicios de gestión de residuos. Sin embargo, la solución que tomó la entonces la consellera de Medio Ambiente, Catalina Soler (PP), fue la de convertir a Mallorca en el "estercolero" de Europa, trayendo los residuos del resto de países a la isla para así poder pagar la deuda con Tirme.

El Informe de Cedex que contradice a Fomento

Además de las asociaciones ecologistas, Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) advertía de que la composición mineralógica de las escorias no es estable durante el corto plazo. Igualmente, en su informe asegura que el empleo en campo de construcción puede presentar problemas medioambientales debido al contenido de elementos tóxicos y problemas técnicos, ya que pueden ser altamente expansivas.

"La liberación de los contaminantes puede afectar potencialmente a la calidad del aire, el agua y el suelo en el entorno en el que las escorias se acondicionan, aplican, reutilizan o depositan, de ahí la necesidad de su análisis y control. Desde el punto de vista de la salud pública, el contenido de dioxinas de las escorias es el que plantea un mayor rechazo", asegura Cedex en su estudio.

El GOB ya denunció en 2014 la mala calidad del material que habían podido analizar. La conclusión a la que llegaron, y que todavía espera respuesta por parte de Tirme, es que el proceso de incineración no cumple con los requisitos necesarios. El motivo, aunque especulativo, podría ser la reducción de los costes del proceso, ya de por sí muy elevado.

La paradoja de este tipo de reciclaje: pagar más sin disminuir los residuos

Desde Tirme, aseguran a PlayGround que los procesos se cumplen y que se realizan análiticas periódicos para corroborar que los residuos no son tóxicos y que cumplen con la normativa europea. Por su parte, el GOB denuncia que las incineradoras son avisadas antes de llevar a cabo estos análisis.

Tirme aseguran que una empresa privada les ha certificado la homologación de su material reciclado, que cuenta con el respaldo de la Comisión Europea. Desde este medio hemos consultado a un ingeniero especialista en las escorias que prefiere mantenerse en el anonimato: "Es altamente improbable que la Comisión Europea haya autorizado que estas escorias se puedan verter al mar sin contención de una cubeta estanca, ya que cualquier metal que pueda contener, como el plomo o mercurio, se lixiviará con el tiempo y pasará al agua".

Añade: "Una vez disuelto no es controlable y pasará a la cadena trófica: primero a las algas, luego a los peces y luego al hombre.

Según datos de Tirme, se estima que para la obra se destinen unas 600.000 toneladas de escorias, eso si se cumplen los plazos previstos para finalizar el proyecto que, según recogen las bases del concurso, durarán 37 meses.

Es la primera vez que se utiliza este tipo de material en un entorno marino y los defensores del medioambiente temen lo peor: que los plásticos recogidos en las instántaneas sean tan solo una pequeña proporción de lo que pueda encontrase en las aguas subterráneas.

Hasta que no se lleven a cabo los análisis, no se podrá comprobar si realmente estos residuos proceden de las obras, pero los especialistas en la defensa del ecosistema advierten de que empresas como Tirme son una muestra más de la "farsa" de las políticas medioambientales que imperan en nuestro país.

"Cómo podemos esperar que otras empresas como Ecovidrio o Ecoembes, que dependen de empresas que comercializan sus productos en envases de plástico y vidrio, velen realmente por la disminución de los residuos", explica una de las fuentes consultadas por PlayGround y que prefiere mantener el anonimato por las presiones recibidas. "Es una farsa que, además de costarle dinero al contribuyente, no está suponiendo una alternativa real para combatir el problema de la basura que generamos en nuestro día a día".