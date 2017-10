El pingüino que se enamoró de un dibujo animado muere junto a la figura de su amada

東武動物公園【公式】リュウくん‏ TOBU ZOO.

Grape era un anciano pingüino que vivía en el Zoo Tobu, en Miyashiro, Japón. Grape había pasado desapercibido para el gran público hasta este año, cuando al ser rechazado por su pareja desde hacía diez años, una hembra de pingüino llamada Midori, se enamoró de una figura de cartón.

Hace unos meses Grape-kun superó su ruptura con Midori al quedarse prendado de un recortable de Hululu, una mujer-pingüino de la serie de dibujos animados Kemono Friends que había sido colocado en su recinto con fines publicitarios.

Se pudo ver a Grape haciendo rituales de cortejo a Hululu, y mostrando signos de ansiedad en una ocasión en la que la figura fue retirada temporalmente del recinto durante un tifón, por lo que sus cuidadores decidieron dejar la figura en su estancia del zoo a pesar de que la promoción hubiese acabado hacía meses.

Cuando en internet se conoció la historia de amor entre Grape y Hululu, el pingüino se convirtió en una estrella, y desde su fallecimiento ayer, muchos están compartiendo pequeños homenajes a través de Twitter.

Rest in peace Grape-kun the greatest penguin. You will be missed. A hero to us all pic.twitter.com/K4yoOh3fmJ — Prince David 👻💀🎃 (@prince_david) 13 de octubre de 2017

"Descansa en paz Grape-kun, el mejor pingüino. Se te va a echar de menos. Eres un héroe para todos".

This is so sad, I really did not expect it, we'll miss you friends, rest in peace. pic.twitter.com/zR0lmNiBaD — Ramiro R. Alexander (@xDZzRamirozZxD) 13 de octubre de 2017

"Esto es tan triste, no me lo esperaba, te echaremos de menos amigo, descansa en paz".

Next time I’m at Tobu Zoo, it won’t be the same without you, Grape-kun.You were so sugoi and tanoshii. Many will miss you. I do. #グレープ君 pic.twitter.com/T2HG3o8Fen — Serval~RIP Grape-kun (@sugoiServal) 13 de octubre de 2017

"La próxima vez que esté en el Zoo Tobu no será lo mismo sin ti, Grape-kun".

#グレープ君 Hope you're in heaven with Hululu, little guy. Rest in peace and blessings the people at Tobu Zoo for taking care of you, Grape-kun. pic.twitter.com/IF2y6EKtvK — Crud_Bonemeal (@RowsdowerZapp) 13 de octubre de 2017

"Esperamos que estés en el cielo con Hululu, pequeño. Descansa en paz y bendiciones a la gente del Tobu Zoo por cuidarte, Grape-kun".

Al ver que la vida de Grape-kun se acercaba a su fin, sus cuidadores decidieron que Hululu debía estar junto a él pasando sus últimos momentos.

El zoo ha querido expresar su pésame por la muerte de Grape-kun en este tuit de agradecimiento a él, a Hululu y a todos los que le han apoyado.

"El pingüino de Humboldt Grape-kun falleció ayer. Gracias a todos por apoyarlo hasta ahora.

Gracias también a Hululu, que estuvo junto a él hasta el final.

Y gracias a ti, Grape-kun, por todo este tiempo".

