Así se ve el ojo del huracán Irma desde un avión que vuela muy cerca de su centro

En Florida, la gente guarda la respiración. Irma sigue su avance imparable y ya ha tocado tierra en EEUU. El huracán ha impactado en los llamados Cayos Menores y se mueve ahora hacia el oeste de la península, amenazando a ciudades como Naples.

Ese municipio es conocido por ser la segunda ciudad del país con mayor proporción de millonarios. Según los últimos modelos meteorológicos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la ciudad tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los núcleos de población más afectados por el paso de la tormenta. Naples podría quedar como 'zona cero' de la catástrofe . Muchas de las espectaculares mansiones que configuran su paisaje podrían quedar destruidas por Irma. 

También hay preocupación en Tampa, el segundo núcleo urbano por tamaño de Florida. El área de Tampa Bay, con una población de unos 3 millones, no ha recibido el impacto de un huracán fuerte desde 1921. El cambio en la trayectoria del huracán hacia la costa oeste ha obligado a las autoridades a emitir nuevas alertas de evacuación para decenas de miles de sus residentes en áreas bajas.

Mientras, Miami parece que al final se librará de un impacto directo de Irma. Aún así, sus efectos se dejan sentir con fuerza en toda su área metropolitana. Las calles del distrito financiero parecen ríos y la policía ya no presta servicio. Los vientos son demasiado fuertes.

Así se vive Irma a ras de suelo. ¿Pero qué pinta tiene Irma desde el aire?

O más en concreto: ¿cómo se ve el ojo del huracán Irma desde un avión que vuela muy cerca de su centro?

Una de las misiones del escuadrón Hurricane Hunters de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos (NOAA) ha filmado el ojo del poderoso huracán Irma desde un avión.

La grabación es de ayer sábado. Pilotada por el capitán Phil Blancher, la aeronave buscaba obtener datos —una medición precisa de la ubicación exacta de su centro, la estructura y sus vientos máximos— para ayudar a los meteorólogos a predecir cómo se comportará la temible tormenta en su paso hacia Florida. Y lo que vieron desde arriba fue esto. Imágenes que desprenden una extraña calma.

Abajo, vientos huracanados, lluvias, amenaza de inundaciones, todo agitación. Por encima del embudo, en el centro geométrico de la tormenta, calma. Sorprende, pero no debería.

El ojo de los ciclones tropicales fuertes siempre es la región de condiciones meteorológicas más calmadas. En esta región normalmente se observa poco viento y lluvia. Lo malo, el verdadero infierno meteorológico, se da en la pared del ojo, un anillo de tormentas convectivas donde se dan los vientos más intensos.

