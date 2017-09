Otro fail de Photoshop: el cuello deforme de Alicia Vikander en el póster de 'Tomb Raider'

Esta es Alicia Vikander, actriz ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto por La chica danesa y la nueva Lara Croft en la próxima Tomb Raider, que se estrenará en marzo del año que viene.

Como podéis comprobar Alicia tiene un cuello perfectamente normal.

A nivel de largo, ancho y posición, su cuello no parece tener ninguna anomalía evidente, ¿verdad? Pues esperad a ver esto.

He aquí el cartel de la película que Warner Bros compartió el pasado lunes.

Pero... ¿pero que le habéis hecho a la pobre chavala?

@frontastic Is it just me or is her neck all wrong? — Sarah Cullen (@sfdcullen) 18 de septiembre de 2017

"¿Soy yo o su cuello está fatal?".

Fact 1: la persona que editó esta foto estaba intentando que Alicia Vikander fuese más atractiva alterando su cuerpo de forma digital.

Fact 2: la persona que editó esta foto tiene algún tipo de fetichismo raro con esto:

Esto.

O quizás esto.

Que le impulso a ponerle a Alicia un cuello en el que podrías aparcar una minimoto.

Fact 3: todas las personas que tenían que dar el visto bueno a esa fotografía antes de que viera la luz ese día estaban de vacaciones, enfermas o terriblemente borrachas.

Ante este epic Photoshop fail la gente se decantó por el clásico "reír por no llorar".

fixed the neck for you pic.twitter.com/3EofGEcrPS — Richard Cook (@cookywook) 18 de septiembre de 2017

"He arreglado el cuello para vosotros".

'No, can you make sure we can see her face AND her ass?' pic.twitter.com/f4RYCWlB9v — WolfSkullJack (@Harvey_Art) 19 de septiembre de 2017

"No, ¿podrías asegurarte de que vemos su cara Y su culo?".

The new #TombRaider poster actually stays very true to the *original* game but you fake fans wouldn't know that, would you? #TombRaiderMovie pic.twitter.com/P7PgC2Lk2z — Ebeeto (@Ebeeto) 18 de septiembre de 2017

"El nuevo póster de Tomb Raider es muy fiel al juego *original*, pero los fans de postureo no sabrán eso, ¿a que no?".

A algún animao la imagen le hizo tanto daño en los ojos que sintió el impulso de arreglarla por su cuenta.

"El póster real de Tomb Raider vs yo echando esa mierda al Photoshop menos de 10 putos minutos. ¿Por qué están los pósteres tan mal hechos?".

Pero, de perdidos al río: si váis a jugar a ser Dios, jugad bien.

"Vería esto".

Por esto sí que valdría la pena ir al cine.