Las personas creativas de verdad ven el mundo de otra manera

Pexels

Hay gente que ve en una raqueta rota un trasto para la basura y, otra, la posibilidad de transformarla en un espejo. Las personas creativas son capaces de hacer de un rallador de queso una nueva lámpara colgante que irradie luz a un cuarto.

Y si alguna vez te has preguntado el típico cómo-diantres-es-posible, la ciencia acaba de desvelar que se debe a que las personas creativas literalmente ven el mundo de otra manera.

El pensamiento divergente, la capacidad de salirse de lo habitual para crear, se suele desencadenar por un rasgo de la personalidad que se llama la apertura a la experiencia. Esa inquietud y curiosidad por explorar el mundo interno y externo. Aunque se sabe que las personas creativas acaban ofreciendo una nueva perspectiva a las cosas, investigadores de la Universidad de Melbourne querían comprobar si es que ya veían las cosas diferentes de base comparado con el resto de las personas.

Y resulta que sí, que tienen el don de la percepción mixta.

Lo habitual, si te ponen enfrente una imagen roja para que la veas con un ojo y otra imagen verde para que la observes con el otro, es que el cerebro solo pueda percibir una, se centre en ella, y luego visualice la otra. Rojo, verde, rojo, verde: se van intercambiando. Pero en esta prueba de percepción visual, llamada rivalidad binocular, los creativos ven una combinación fusionada de las imágenes. Son conscientes de ellas a la vez.

A la segunda prueba a la que se tuvieron que enfrentar los 192 jóvenes participantes, os vamos a retar. Dadle play al vídeo y contad sin equivocaros cuántas veces se pasan el balón estos jugadores.

Aunque parezca muy descarado, el 50% de los participantes no vio al gorila que se cruza por el medio. Se trata de una ceguera no intencional que podría resumirse en no ver lo que tienes delante de tus narices y es la gente con menos apertura a la experiencia la que tiende a omitir que ese gorila que pasea como Pedro por su casa.

Sin embargo, si eres de los que poseen una creatividad tirando a escasa, tranquilo que cada vez se tiene más evidencia de que la personalidad puede ser maleable. No hace falta que te des a sustancias psicodélicas para alucinar cosas o verlas de otro modo, de acuerdo a un estudio publicado en el Boletín de Personalidad y Psicología social, viajar también moldea la mente.

[Vía Science Alert]