10 personas viudas responden: ¿dejarías a tu pareja actual si tu primer amor regresara?

1)

"Perdí al amor de mi vida después de trece años juntos, llevábamos tres casados. Nunca me he vuelto a casar, y probablemente nunca lo haga, pero he estado en dos relaciones después de él y todavía le escogería por encima de todos, en cualquier momento. Cuando estábamos juntos, no podía imaginarme la vida sin él. Ahora que sé lo que es, me alegro de que no pudiera hacerlo".

2)

"Mi prometido murió a los veintidós. Si pudiera volver ahora, después de varias décadas, creo que seríamos extraños el uno para el otro. Soy una persona muy diferente ahora. Si él hubiese salido como son sus hermanos ahora, nunca jamás querría tener una relación con él, sinceramente".

3)

"Mi mujer murió hace seis años. Hace un año que volví a tener pareja. Ella también es viuda, estamos a punto de mudarnos juntos, pero los dos sabemos que si nuestras parejas originales volvieran volveríamos con ellos sin pestañear. Somos felices juntos igualmente".

4)

"Mi mujer murió hace dieciocho meses. Actualmente estoy comprometido otra vez. Mi fallecida esposa y mi prometida tienen grandes diferencias. Mi esposa tenía cinco años más que yo, mi prometida es seis años más joven. Mi prometida está más en sintonía conmigo, pero mi esposa era más estable emocionalmente. Mi esposa y yo teníamos más en común, pero mi prometida está más interesada en compartir nuestras diferencias. Pero hay algo que giraría totalmente la balanza. Lo demás da igual, si mi esposa pudiera regresar con mi fallecida hija, volvería sin pensarlo con ellas".

5)

"Mi novio murió hace alrededor de un año, con solo dieciocho años. ¿Qué si lo traería de vuelta ahora mismo? Sin duda. ¿En treinta años? No lo sé. Podríamos haber terminado convirtiéndonos en personas completamente diferentes. Puede que no hubiese funcionado. Me gusta pensar que sí, pero es solo mi imaginación. Te hecho muchísimo de menos Brandon. Espero que estés bien allá donde estés".

6)

"No he estado casada, pero he sufrido la pérdida del amor de mi vida. Siempre elegiría a aquella persona que murió. Todo lo que vino después ha sido insulso y gris".

7)

"El amor de mi vida se suicidó. Nunca nadie llegará a compararse con él. Era mi mejor amigo, mi acompañante. Me enseñó lo que el amor debería ser. Amor sano. Me hizo sentir que todo por lo que soñaba podía pasar. Teníamos la misma visión, las mismas pasiones, los mismos objetivos. Me apoyaba mucho. Era romántico. Solía prepararme baños de espuma, escribirme notas o cartas de amor. Era sensible, pero al mismo tiempo era muy masculino. Era exactamente lo que siempre soñé. Hace poco volví con mi ex, pero solo porque me siento sola. Siempre los estoy comparando. Para responder a la pregunta, sí, elegiría a la persona que murió. Aunque puede que con los añós encuentre a alguien a quien amar de verdad. No lo creo, nadie tiene suerte dos veces".

8)

"La elegiría a ella, a la que murió. Me cortaría la polla por poder tenerla de vuelta. Me sacaría los ojos solo por poder volver a sentir su olor y aquella manera en la que me rascaba la cabeza con sus estúpidas uñas postizas. Era la persona más bonita que he conocido en la vida. Me daban escalofríos solo de pensar que era mía. Murió de cáncer de ovarios y, mientras todo estaba pasando, llegué a rezar por tener cáncer también. Creía que el mundo acabaría cuando ella se fue... y, en muchos sentidos, así fue. Joder, la quería tanto. No ha pasado el suficiente tiempo para lograr convertirme en otra persona, estoy como muerto por dentro desde hace tres años, cuando ella murió. Mi actual novia es psiquiatra y creo que ella es consciente de lo distante que soy a pesar de que llevemos dos años juntos. No lo puedo evitar, cada paseo por la ciudad es como caminar por el monumento a la memoria de una guerra perdida".

9)

"Estuve con mi difunto esposo un total de dos años antes de que muriera hace ocho. Cada vez es más difícil para mí recordar exactamente cómo era. Si me hubieran hecho esta pregunta hace ocho años, o hace seis, la elección hubiese sido obvia. Pero ahora tengo un nuevo marido y un bebé. Sin el bebé la decisión sería más difícil, porque estaría comparando a un hombre vivo, con sus errores, con el santo en el que he convertido a mi marido en los últimos ocho años. Mi amor por ellos es completamente diferente. ¿Podría mirar a los ojos a mi actual marido y dejarle? No lo sé, por suerte nunca tendré que tomar esa decisión".

10)

"Cuando tenía veintipocos tenía una relación seria con un hombre que se suicidó cuando yo estaba tratando de dejarle. Tenía problemas de depresión y adicción, además de ser un manipulador, mentiroso compulsivo y abusar mentalmente de mí. Quería dejarle, salir de aquello y empezar una nueva vida. Me lo encontré ahorcado. Hoy tengo un marido maravilloso y un hogar feliz en el que no hay enfermedades mentales, ni abuso de sustancias, ni maltrato psicológico. Jamás se me pasaría por la cabeza volver con mi anterior pareja".

[Vía Reddit]