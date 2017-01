12 personajes que pueden hacer que el 2017 también sea un año de mierda

Existe un gran consenso sobre el hecho de que el 2016 fue un año pésimo para el mundo. Pero si confiabas en que el 2017 sería mejor es porque no has tenido en cuenta a esta docena de personas que podrían arruinarte la vida una vez más.

Pero no te preocupes, Politico ya lo ha hecho por ti. De los creadores de la lista de las 28 personas más influyentes de Europa llega la lista de las 12 personas que en 2017 empujarán el mundo a la miseria.

Politico ha querido evitar poner en la lista a los malos malísimos de siempre como Donald Trump, Vladimir Putin o Marine Le Pen. Con esos ya contamos todos. A cambio, la lista se configura de villanos no tan conocidos pero con la suficiente potencia como para emponzoñar el ambiente.

1. Los tabloides británicos

De acuerdo a la lista, periódicos sensacionalistas como The Sun, Daily Mail o Daily Express tienen tanto poder en la opinión pública británica que son capaces de cambiar una votación. Con la crisis de los refugiados, estos medios sacaron su artillería pesada para propiciar el voto favorable al Brexit. La jugada fue redonda.

2. Los jefes de la liga de fútbol China

El país asiático ya no quiere seguir siendo un actor secundario en el fútbol mundial. Por ello, sus clubs están intentando atraer a las estrellas latinoamericanas y europeas con ofertas millonarias. El plan está propiciado nada más ni nada menos que por el propio presidente chino Xi Jinping que hasta ha prometido rebajar los impuestos en el fútbol para promover la compra de jugadores.

Según los analistas, esa compra no es más que el intento de robo al fútbol europeo con un "gasto obsceno". El entrenador del Chelsea, Antonio Conte, ha apoyado esa calificación diciendo que "el mercado chino es un peligro para todos".

3. Michael Flynn

Escogido como asesor de seguridad nacional del presidente electo Donald Trump, Flynn es un teniente general retirado, islamófobo y cercano a Rusia. En sus redes sociales ha destacado que el islam "tiene un componente enfermizo" y que "el miedo a los musulmanes es racional". Funcionará como altavoz de la retórica xenófoba, apoyando las declaraciones de Trump.

Fear of Muslims is RATIONAL: please forward this to others: the truth fears no questions... https://t.co/NLIfKFD9lU