Arabia Saudí permite por fin conducir a las mujeres

Por fin se verán mujeres al volante en las calles de Arabia Saudí. Este martes, el rey Salmán bin Abdulaziz ha emitido un real decreto que convierte a Arabia Saudí en el último país en permitir conducir a las mujeres.

A partir de ahora, un comité formado para analizar este fallo, tiene 30 días para estudiar cómo se implementará. Después, el gobierno tendrá hasta el 24 de junio de 2018 para convertirlo en una realidad que transformará la ultraconservadora sociedad que ha limitado férreamente el papel de la mujer en la vida pública.

Este cambio significa que ninguna mujer volverá a necesitar el permiso de un tutor legal para hacerse con un permiso de conducir ni tendrá que estar acompañada por éste al salir a la carretera, detalló el nuevo embajador saudita en Washington, el príncipe Khaled bin Salman. "Creo que nuestro gobierno entiende que nuestra sociedad está lista. Es un gran día histórico para nuestro reino", añadió ayer en una rueda de prensa.

Durante años, las mujeres saudíes han reivindicado su derecho a sentarse ante un volante. Women2Drive, la campaña más reciente y notoria, es una prueba de ello. Empezó 10 años atrás marcando el comienzo de una era en la que muchas desafiaron las directrices de su país agarrando el volante sin miedo.

Uno de los rostros más célebres de esta lucha es Manal al-Sharif. Fue detenida en 2011 en Arabia Saudí después de compartir en YouTube un vídeo en el que aparecía al volante camuflada con un pañuelo y unas gafas de sol. Ahora ha celebrado en las redes la victoria que cambiará para siempre la vida de las mujeres de su país.

A pesar de ser una permuta más que trascendental, las mujeres aún no se librarán por completo de la misoginia de su país. El silencio de Khalib ante periodistas que le preguntaron si tenían intención de rebajar las leyes de tutela o ampliar otros derechos de las mujeres, evidenciaron que siguen siendo consideradas menores de edad y no gozarán de los mismos derechos que los hombres.

Pero lo que sí que es cierto es que la medida es parte de una serie de reformas, obra del príncipe heredero Mohammed bin Salman, que llevaron a las mujeres a acceder en mayo a los servicios gubernamentales sin el permiso de un tutor.

Los cambios tienen por objetivo transformar la economía del reino antes de 2030. Un horizonte que ha comprendido que no podrá alcanzar sin la colaboración de las mujeres. Porque si no tienen libertad al volante nunca terminarán saltando a la esfera laboral. "Para cambiar su participación en el mundo laboral necesitamos que sean capaces de conducir hasta el trabajo. Necesitamos que avancen, necesitamos que mejoren nuestra economía", admitió el embajador saudí desde Washington. Es decir que las medidas no son para librar a las mujeres del yugo de la sumisión sino para hacer más grande la economía del país.