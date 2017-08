Cómo una peluquera ayudó a una chica con depresión que solo quería “raparse el pelo”

Kayley Olsson, una peluquera de 20 años de Waterloo, en el estado de Iowa, ha demostrado a través de Internet que cualquiera de nosotros puede poner ese granito de arena en la recuperación de alguien que sufre depresión.

La semana pasada una adolescente con el pelo destrozado entro en su salón de belleza. La chica, de 16 años, llevaba dos años sufriendo una depresión severa, lo que la había llevado a descuidar su aspecto hasta tal punto que nunca se cepillaba el pelo. Su melena se había convertido en una maraña que parecía imposible de desenredar, y como estaba a punto de volver a comenzar la escuela, pensó que raparse la cabeza era la única alternativa para tratar de empezar de nuevo.

Por suerte, Kayley tuvo una idea mejor.

Después de 13 horas trabajando con el cabello de la joven, Olsson compartió la historia en Facebook para tratar de concienciar a la gente sobre la importancia de las enfermedades mentales. Su post ha tenido más de 200.000 reacciones y decenas de miles de compartidos y comentarios.

"Hoy tuve una de las experiencias más duras con una clienta a la que voy a mantener en el anonimato. Se trata de una chica de 16 años que lleva sufriendo una depresión severa desde hace un par de años. Llegó a un punto en el que se encontraba tan decaída y se valoraba tan poco que ni tan siquiera era capaz de cepillarse el pelo. Según me contó, solo se levantaba para usar el baño. Va a volver a clase en dos semanas, pero las fotografías de la escuela son hoy.

Cuando entró a la peluquería nos preguntó si podíamos simplemente raparle el pelo, ya que no podía soportar el dolor de intentar desenredarlo, dijo que ella no valía nada y, sinceramente, me rompió el corazón. Hicimos todo lo posible por conservar el cabello de esta niña. Lo que más me importa es que esto sirva como una lección para la gente: LA SALUD MENTAL IMPORTA, afecta a personas de toda condición y edad. Los padres tenéis que tomaros esto en serio, no vale con forzar a vuestros hijos y decirles simplemente que superen algo contra lo que realmente son incapaces de luchar. Un niño nunca debería sentirse tan poco importante como para no querer ni tan siquiera cepillarse el pelo. Después de pasar 8 horas ayer y 5 horas hoy, finalmente conseguimos hacer que esta preciosa chica volviera a sonreír y sintiera que vale algo.

Las últimas palabras que me dijo fueron, "Sonreiré en mis fotos para la escuela hoy, has hecho que vuelva a sentirme yo".